Opět se můžeme těšit na 17 bodovaných závodů (7 běžeckých, 6 cyklistických a 4 triatlonové). Bodovat bude stejně jako v minulém ročníku prvních 30 závodníků (30 až 1 bod) v celkovém pořadí a prvních 10 v jednotlivých kategoriích (10 až 1 bod). Počítat se budou body ze všech závodů. Pořadatelé si pro rok 2020 připravili hned několik novinek.

„První z nich je zařazení dvou partnerských cyklistických závodů, které se ještě v této sezóně bodovat nebudou, ale jsou součástí naší termínové listiny. Jedná se o srpnový závod Okolo Úštěku a říjnový Miřejovický vyhnívák“, uvedl jeden z pořadatelů David Šálek. „Dále jsme zavedli novou kategorii dívek do 18 let. Nadále platí, že závodníci do 18 let (ročník 2002 a mladší) budou mít startovné zdarma. U jednotlivých disciplín budeme nově vyhlašovat pouze vítěze. Oceníme tak nejlepší triatlonistku/triatlonistu, cyklistku/cyklistu a běžkyni/běžce,“ doplnil.

Prvním závodem je oblíbený Běh Opárenským údolím, který je na programu v sobotu 1. února od 15.00. Zájemci se mohou přihlásit na webu Krále Středohoří od neděle 12.1., kdy budou spuštěny registrace.

TERMÍNOVÁ LISTINA KRÁLE STŘEDOHOŘÍ 2020

01.02.2020 – 15:00 „Běh Opárenským údolím“

RUN (Lhotka, 5.5 km, rovina, asfalt, lesní cesta)

07.03.2020 – 14:00 „Běh na Boreč“

RUN (Vchynice, 6.6 km, zvlněný terén, asfalt, šotolina)

04.04.2020 – 14:00 „Výběh na Milešovku“

RUN (Milešov, 2.5 km, terén, běh do vrchu)

18.04.2020 – 13:00 „Po stopách Praotce Čecha“

MTB (Roudnice nad Labem, 30 km, cross country)

25.04.2020 – 16:00 „9999m“

RUN (Slatina, 9.999 km, asfalt, lesní cesty, terén)

30.05.2020 – 17:00 „Běh okolo Hostěnic“

RUN (Hostěnice, 5.83 km, asfalt)

13.06.2020 – 11:00 „Velká cena Lafarge“

MTB (Čížkovice, 22km, minimaraton, terén)

20.06.2020 – 14:00 „Kocourovský triatlon“

TRI (Kocourov, 0.2-20-5 km, silniční triatlon)

27.06.2020 – 14:00 „Terezínský triatlon“

TRI (Terezín, 0.4-22-6 km, terénní triatlon)

25.07.2020 – 15:00 „Hostěnický triatlon“

TRI (Hostěnice, 0.4-22.75-5.8 km, silniční trialon)

01.08.2020 – 15:00 „Házmburk X offroad triathlon“

TRI (Klapý, 0.5-18-5 km, terénní triatlon)

15.08.2020 – 15:00 „Závod do vrchu Litoměřice – Babiny“

SILNIČNÍ KOLO (Litoměřice, 5.5 km)

22.08.2020 – 15:00 „Okolo Úštěku“ – NEBODOVANÝ ZÁVOD

SILNIČNÍ KOLO (Úštěk, 108 km)

05.09.2020 – 13:00 „Přestavlcký Vlk“

MTB (Přestavlky, 26 km, cross country)

13.09.2020 – 09:00 „MTB Tour České Středohoří“

MTB (Litoměřice, 77 km, MTB maraton)

19.09.2020 – 13:30 „Opárenské okruhy“

MTB (Opárno, 22 km, terénní okruhy)

03.10.2020 – 10:00 „Miřejovický vyhnívák“ – NEBODOVANÝ ZÁVOD

KOLO – časovka do vrchu (Litoměřice, 2.8 km)

17.10.2020 – 14:00 „Lovečkovický kros na Sedlo a zpět“

RUN (Lovečkovice, 9 km, terén, lesní cesty)

28.11.2020 – 14:00 „Výběh na Lovoš“

RUN (Lhotka, 3 km, terén, běh do vrchu)

12.12.2020 – 19:00 „Afterparty – vyhlášení vítězů Krále Středohoří 2020“

PARTY (místo bude upřesněno)