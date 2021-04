Kdo je králem smečí na českých palubovkách? Letec Dalibor Fait! Ústecký basketbalistka si vysloužil ceněný titul od fanoušků i legend Zídka a Welsche, kteří byli společně s olympijskou vítězkou Špotákovou a režisérem Kolečkem v porotě. Fait všechny uchvátil ve finále Slam Dunku All-Star, které se kvůli covidu předtočilo a hlasování proběhlo v živém televizním pořadu.

„Smečování mě zdobilo už od nějakých šestnácti let. Vždycky mě to hrozně bavilo,“ svěřil se v rozhovoru pro Deník sympaťák, který si sedm let přál zúčastnit se soutěže ve smečování – a když se konečně dočkal, tak rovnou vyhrál.

Sedmadvacetiletý borec předvedl nejnáročnější i nejefektivnější kousky ze všech dvanácti účastníků show, která byla náhradou za zrušené All-Star Game v Ústí nad Labem. Fait nejprve zabušil po prohození míče pod nohou, pak vytasil „windmill“ po nahození míče o hranu desky. Za oba pokusy se dočkal nejvyšší známky 10.

Dalibor FaitZdroj: Deník / Karel PechJak velkou radost máte z vítězství? Čekal jste vůbec takový úspěch?

Radost mám velkou. Říkal jsem si o to sedm osm let. Minulý rok jsem to vzdal, myslel jsem si, že už mě nikdy nevyberou. Jsem rád, že to letos konečně vyšlo. Předvedl jsem nejlepší smeče, které umím, takže jo, věřil jsem si na vítězství.



Měl jste dilema, jaké dunky zvolíte, nebo jste byl rozhodnutý, že předvedete právě to nejlepší, co umíte?

Spíš jsem přemýšlel, kterou smeč předvedu jako první. Nakonec jsem se rozhodl pro smeč s prohozením míče pod nohou, i když je to asi lepší smeč, ale provedením vypadá smeč o roh desky líp. Byl to cíl probojovat se do finále, takže smeč pod nohou byla taková jistota.



Jaký trik je náročnější?

Asi ten nához o hranu desky je těžší. Tam je náročné to načasování a taky provedení toho větrného mlýnu.



Jak dlouho jste obě smeče pilovat? Nebo jste se nějak zvlášť nepřipravoval?

Piloval jsem to těch sem let (smích). Týden před soutěží jsem si jeden večer po tréninku zkusil smeč pod nohou. Tu druhou smeč jsem dělal jen jednou v životě, takže jsem to vůbec netrénoval. Říkal jsem si, že to buď vyjde, nebo ne. Naštěstí jsme měli dostatek času na provedení smeče, neměli jsme žádný časový limit.



Klipy se smečemi byly předtočené. Bylo těžké se namotivovat v prázdné hale?

Bylo to trochu smutné, diváci samozřejmě udělají hodně, ale z profesionálního pohledu jsem se nemusel moc hecovat. Když si člověk představil těch 30 tisíc za vítězství, tak je to velká motivace (úsměv).



Už víte, co uděláte s vyhranými penězi? Už vám přistály na účtu?

Ještě je nemám, stále na ně čekám (smích). Asi to padne na nějakou dovolenou.

Smečařskou show vysílala Česká televize v rámci živého studia, během kterého se hlasovalo.



Pořad jste sledoval se spoluhráči v ústecké hale. Jak jste to prožívali?

Spoluhráči hodnotili, smáli se. Já jsem seděl trošku stranou, protože když jsem viděl některé hodnocení poroty ve studiu, tak jsem docela znervózněl. Přišlo mi zcestné hodnocení věcí, které k tomu úplně nepatří, třeba emoce. Dost jsme to s klukama prožívali, taky jsem si zařval. Jsem rád, jak to dopadlo.



Všichni žhavili mobily a hlasovali…

Akorát na finále to nikomu moc nefungovalo (úsměv). Ale i tak mě lidi podpořil, za což jsem hrozně rád.



Od většiny hlasujících fanoušků jste obdržel známku 10. I od porotců ve studiu a legend Zídka a Welsche jste obdržel nejvyšší známku. Je to pro vás pocta?

Dostat desítku zrovna od hráčů, kteří si prošli NBA a viděli naživo mnohem lepší smeče od hvězd, to je pro mě velká pocta.

Basketbalisté se po karanténě vrátili k tréninku. Z haly ale museli ven. Dalibor FaitZdroj: Deník / Rudolf Hoffmann



Letos prožíváte nejlepší sezonu v kariéře. Je tohle ocenění motivací do další práce?

Hlavně to přidá na sebevědomí. Snažím se probojovat v Kooperativa faktoru (hráči v lize se poměřují v atraktivitě hry – pozn. red.) na třetí místo, takže mám motivaci smečovat, abych dohnal body. Ale teď se hlavně soustředím na sobotní poslední zápas nadstavby, abychom vyhráli a šli do předkola play-off ze sedmého místa.



Vaše dunky patří do highlightů celé ligy. Je to doménou vaší hry?

Tohle mě zdobilo už od nějakých šestnácti let. Vždycky mě to hrozně bavilo a líbilo. Snažím se to předvádět i v zápasech. Jsem rád, že mám super spoluhráče, kteří mi vytváří ty situace a umožňují mi, že můžu hrát svoji hru.



Máte smečařský vzor, nebo si razíte vlastní cestu a styl?

Vzory jsem měl, když jsem byl mladší. Byli to Kevin Durant a LeBron James. Líbí se mi i jiní smečaři, ale spíš si to dělám po svém. Soustředím se na pohyby, ze kterých můžu v zápase smečovat, abych byl na to připravený a zvládnul to.