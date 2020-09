Lovosičtí házenkáři v extraligovém otvíráku sezony na zimním stadionu smetli Nové Veselí 31:22. Úspěšný debut na lavičce Lovců zažila nové trenérská dvojice Jan Landa Roman Jelínek. Jak si dvojice bývalých spoluhráčů rozumí? Nejen o tom se svěřil v rozhovoru pro Deník někdejší reprezentant Jan Landa.

Vyhovuje vám spolupráce s Romanem Jelínkem?

Roman je kliďas a já jsem zase trochu emoční člověk. Já občas vůbec nevím, co se na ploše děje, ale vím, že na Romana se můžu stoprocentně spolehnout. Proto si myslím, že se dobře doplňujeme.

A co Lovci a jejich cíle?

Nechceme se bát o play off. Chceme hrát tak, abychom byli součástí play off.

Berin Keso a Maxmilian Jonsson, nová posily Lovců z ciziny, kdy je uvidíme hrát?

Keso i Jonsson jsou skvělí hráči a s Romanem doufáme, že nám už brzo pomůžou na palubovce.

Kolik nachodíte kilometrů během zápasu?

To nevím. Já to nepočítám, ale myslím si, že asi hodně.

V kádru máte zkušené hráče Motla, Boučka a Kylíška, co týmu předávají?

Všichni jsou to zkušení hráči a ty svoje zkušenosti ochotně předávají mladším spoluhráčům, což je super.

Jako hráč jste byl mistr ligy a dvakrát i vítěz poháru, co je pro vás více?

Jednoznačně mistr ligy. To se nepoštěstí každému.

Zahrál jste si na mistrovství Evropy v Chorvatsku. Jaké máte vzpomínky na tento šampionát?

Chorvatsko to byla pro mě pohádka. Pro obyčejného pracujícího kluka z extraligy zahrát si mistrovství Evropy proti nejlepší týmům je splněný sen.

Zavzpomínejte na svou rozlučku s kariérou proti Dukle.

To byl ten nejkrásnější házenkářský zážitek. Ještě dneska, když ty záběry vidím, tak mám husí kůži.

AUTOR: JAKUB VÍTEK