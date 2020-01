Konec nadějí. Slavoj prohrál v Liberci a v nadstavbě musí o play-off bojovat

Hotovo. Basketbalisté Litoměřic definitivně přišli o naději na postup do nejlepší nadstavbové skupiny A1, která by jim zaručila jisté play-off. Díky porážce 73:87 v Liberci mají už kolo před koncem jistotu, že spadnou do skupiny A2, v níž budou muset o play-off ještě tvrdě bojovat.

Basketbalisté Litoměřic, Slavoj Litoměřice | Foto: Deník / Karel Pech