První sportovní vrchol nového roku, tedy slavný lednový závod Rally Dakar se kvapem blíží. Je jasné, že přípravy graduji. Ambiciózní roudnická stáj Buggyra má za sebou přípravu i přesun techniky do Marseille.

Teď je na řadě zejména logistika. Všechna vozidla se musí dostat do francouzského přístavu, aby mohla být naložena na speciální trajekt, který vozidla převeze do saúdsko-arabského přístavu Džidda na pobřeží Rudého moře.

Petr Marek, vedoucí týmové logistiky a provozní ředitel technologického centra Buggyra, poslal do Francie celkem osm vozidel a 16 řidičů. „Poprvé v historii na Dakaru představíme čtyři závodní speciály,“ uvedl.

„Na rozdíl od předchozích let neprobíhala v Marseille technická přejímka kvůli covidu. Francouzská strana byla striktně proti jakémukoli shlukování, “ vysvětlil manažer týmu Jan Kalivoda a jedním dechem dodal: „Technické přejímky budou 30. prosince v Džiddě, takže 27. prosince odjíždíme do Saúdské Arábie. Po příjezdu musíme totiž zůstat 48 hodin v karanténě a potom podstoupíme testování.“

Přísná pravidla platí přesto, že členové týmu podstoupí stejné testy těsně před odletem. „I když to nedává moc smysl, na druhou stranu jsme nadšení, že se Dakar vůbec uskuteční. Naštěstí mají organizátoři předchozí zkušenost s Tour de France, která i přes všechny překážky dopadla nad očekávání,“ uvedl Kalivoda, jenž přísná hygienická opatření očekával. Vedení roudnické stáje se rozhodlo pro přesun soukromým letadlem. Aby bylo „pružnější“.

Poslední dny před tím, než se vozidla dostanou do Saúdské Arábie, je testovali jezdci Tatra Buggyra Racing a Zero Mileage Racing v Polsku a Ledčicích.

Pětinásobný vítěz kategorie quad Josef Macháček byl nadšený. „Je neuvěřitelné, jak daleko se David Vršecký a jeho tým dokázali dostat. Všiml jsem si výjimečného zlepšení, zejména v oblasti rozšiřování a rozšiřování geometrie,“ prohlásil.

Testování podstoupily také nákladní vozy Tatra Phoenix s automatickou převodovku, které zase splnily očekávání Martina Šoltyse. „Nejsem příliš na to, abych se předem chválil a chlubil se, ale je to obrovský krok vpřed. Ušetřím tolik fyzické a duševní energie, protože automatická převodovka za mě udělá hodně věcí. Musím se jen trochu naučit pracovat s plynem a používat vyšší otáčky, ale rád to dělám,“ dodal spokojený Soltys.

Na start populárního dálkového závodu se posádky vydají 3. ledna.