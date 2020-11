Na venkovní výhru čekali lovosičtí extraligoví házenkáři neuvěřitelných dva a půl roku! Smutnou rekordní sérii konečně přerušili v sobotu v Kopřivnici, kdy v rámci 11. kola nejvyšší soutěže zvítězili 36:29. Je to jejich teprve třetí výhra v sezoně. Další zápas je čeká ve středu odpoledne na palubovce v tabulce předposledního Nového Veselí.

Lovosičtí házenkáři se radují z výhry, házenkáři Lovosic ilustrační | Foto: Deník / Karel Pech

„Samozřejmě vládne spokojenost, protože my jsme určitě po víc jak dvou letech vyhráli těžký zápas venku, takže pro nás je to taková vzpruha do dalších bojů,“ řekl s nadhledem lovosický trenér Jan Landa, který by nerad propadal euforii.