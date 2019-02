Pilot kamionu roudnické stáje Tatra Buggyra ve dvanácté etapě doslova letěl, o triumf ho však připravily defekty a další zdržení nabral těsně před cílem, kdy musel dotankovat naftu. Nakonec z toho bylo druhé místo. Kolomý tak zaznamenal třetí pódiové umístění v tomto ročníku.



„Dnešní etapa byla hodně v kamení a hodně těžká. Měli jsme tam dva defekty, což nás zase o něco zdrželo. První půlka byla nádherná, rychlá, v té druhé už to bylo horší, jelikož jsme předjeli všechny kamiony a dělali si trasu sami, po osobákách. To je vždycky nepříjemný, protože auta mají užší šířku stopy a my se tím museli prodírat. Tam jsme také roztrhli dvakrát gumu. Je z toho druhý flek, jsem spokojený a hlavně jsem rád, že auto funguje a drží. Jak říkám, Tatra je nesmrtelný auto a věřím, že mě doveze až do cíle,“ řekl Kolomý, který je v celkovém pořadí jedenáctý.



Dramatické chvíle zažil Kolomý už před začátkem etapy, když se do poslední chvíle nevědělo, zda vůbec odstartuje. „Byl to hodně zajímavý den, protože když jsem se probudil, tak jsem zjistil, že kluci měnili zadní nápravu. Chtěl bych poděkovat všem mechanikům a klukům z Adrie. Včera, někde v řečišti jsem vzal kamenem obal diferenciálu a srazil jsem ho až na rozvodová kola a měli jsme strach s tím pokračovat. Honza Kalivoda (manažer týmu) v noci udělal dohodu s „Adriákama“, že mi poskytnou svou nápravu, za co jim ještě jednou moc poděkuji.“



Druhý pilot týmu Martin Šoltys dokončil etapu na 13. místě a třináctý je i v průběžném hodnocení. Nováček na Dakaru má za sebou nejtěžší část rallye, když přes třicet šest hodin nezamhouřil oko. „Bylo to hodně těžký, protože jsme vůbec nespali. Včera jsme začali v 8 hodin ráno a dneska v osm jsme se vrátili, takže nějakých 36 hodin za volantem, docela masakr. Tatra dneska fungovala perfektně, cesta byla také dobrá, až na začátek, tam to bylo celkem rozbitý. Akorát jsme včera během té krátké doby v bivaku nestačili opravit interkom, takže jsme jeli zase bez něj a dorozumívali jsme se různými posunky, ale dojeli jsme do cíle, takže dobrý,“ popisoval náročné chvíle Šoltys. „Jsem unavenej jako prase,“ dodal se smíchem.