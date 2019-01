Roudnice n. L. - Jednička roudnického týmu Tatra Buggyra Martin Kolomý musel s posádkou svého kamionu během extrémně náročné 3. etapy Dakaru přenocovat v dunách. O dalším působení v závodě se rozhodne po jeho příjezdu do bivaku.

Rallye Dakar 2019. | Foto: Buggyra

Kolomý musel řešit opravu prasklého kardanu a kvůli přenocování v dunách nestihl start čtvrté etapy. „Třetí etapa musela být opravdu extrémně náročná. Martin bohužel uvázl asi 100 kilometrů za startem, kde mu praskl nový kardan a oprava zabrala hodně času. Kluci tak museli přenocovat v dunách. Museli počkat, až bude světlo. V noci se duny nedaly sjet. Bylo by to nebezpečné. Zvažujememe, že využijeme novinky letošního Dakaru a znovu se zapojíme v neděli do klasifikace pro druhou polovinu závodu. Jako by ta třetí etapa byla pro Martina poslední roky prokletá,“ konstatoval ve čtvrtek ráno manažer týmu Jan Kalivoda.

Radost mu udělal alespoň Martin Šoltys, který dojel na sedmé pozici a zaznamenal tak svůj dosavadní nejlepší výsledek na Rallye Dakar. „Jsem hrozně rád, že jsme v cíli, protože to dneska bylo opravdu náročný. Místama to bylo hodně rychlý, pak jsme se zase museli popasovat s obrovskými dunami, byli jsme hodně vysoko. Chtěl bych poděkovat hlavně mechanikům, kteří na Tatře museli makat celou noc a připravili ji na jedničku. Sedmé místo je z velké části i jejich zásluha,“ radoval se jedenáctý muž průběžného pořadí.