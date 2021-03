Valašskému týmu šlo v předposledním kole o základní části extraligy o účast v play-off. Domácí v druhé půli prohrávali už 15:19, ale do 40. minuty dokázali manko vygumovat. A následně šli do trháku 27:23. Jenže i Lovci předvedli parádní stíhačku a dotáhli se. Duel plný zvratů tak skončil plichtou. Ta se může stát Valachům osudná, neboť stále nemají jistotu play-off. Naopak Severočeši jsou třetí.

„Dle mého názoru se jednalo o hezké a rychlé utkání, kdy si sáhli naši kluci na dno svých sil. Nám se v posledním zápasu vyplatilo hrát rychle. Za mě dělení bodů je spravedlivé pro obě strany. Já jsem za ten bod, který je vybojovaný na hřišti kvalitního soupeře, rád,“ řekl trenér Lovosic Jan Landa.

„Jsem opravdu naštvaný, s takovým výkonem v play-off nemáme co dělat, to si musíme říct na rovinu. Pokud chceme v takových vypjatých situacích řešit akce takto, tak je to průšvih,“ zlobil se kouč Zubrů Michal Tonar.

Zubří - Lovosice 28:28 (14:15)

Nejvíce branek: Šustáček 6, Mořkovský a Mičkal 5, Jurka a Hlinka 4 – Jonsson 7/4, Motl a Bouček 5, Strazdins 4. Rozhodčí: Halada a Kosmák. Sedmimetrové hody: 1/0 – 4/4. Vyloučení: 2:4. Bez diváků.