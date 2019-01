Litoměřice – Po úvodních duelech je stav osmifinále hokejbalového play off II. NHbL mezi Killers Litoměřice a Concept Teamem Most nerozhodný 1:1.

Killers - Mladá Boleslav. | Foto: Václav Sedlák

V prvním utkání byli Killers lepší, ale z vítězství se radovali hosté, kteří dvakrát využili přesilovku a třetí gól přidali z brejku. Utkání rozhodla zbytečná vyloučení domácích. Most se po prvním osmifinálovém měření sil ujal vedení v sérii. Před nedělním zápasem tak byli Killers pod tlakem.

Po bezbrankové první třetině šli domácí ve druhé části do vedení, jenže Most po jejich chybě vyrovnal. Killers však ještě ve druhé periodě vstřelili vedoucí gól a do posledního dějství se šlo za stavu 2:1. Když Litoměřičtí přidali třetí branku, zdálo se, že v pohodě dokráčí k vítězství a srovnají stav série. Jenže zbytečné fauly jim zkomplikovaly závěr zápasu. V dvojnásobném oslabení inkasovali, ale důležitou výhru už uhájili.



Play off se hraje na tři vítězná utkání. Killers nastoupí 9. a 10. dubna v mostecké hale. Případný pátý zápas by se hrál 16. dubna v Litoměřicích.

Litoměřice – Concept Team 2:3 (0:1, 1:0, 1:2), vyloučení 6:3, využití 0:2, v oslabení 1:0.

Litoměřice – Concept team 3:2 (0:0, 2:1, 1:1), vyloučení 9:7, využití 2:1, v oslabení 0:0.