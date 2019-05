„Lenka absolvovala v kategorii juniorek do 70 kg opravdu těžké zápasy,“ popsal její trenér Vít Masopust. Toho mohly těšit i další úspěchy jeho mládežnických svěřenců. „Celkem jsme získali pět zlatých, pět stříbrných a dvě bronzové medaile,“ vyjmenoval další cenné kovy.

Pod ty se podepsali Karel Brabec, který padl mezi staršími žáky až ve finále po tuhém boji, dále pak Jakub Řehák, Štěpán Král a Jan Krpeš mladší, kteří soutěžili mezi mladšími žáky.

„Karel Brabec získává jako začátečník zkušenosti v disciplíně kicklight, stříbrná medaile je tedy velkým úspěchem,“ hodnotil Masopust. „Krpeš a Král si podělili rovným dílem zlato a stříbro v disciplínách lightcontact a kicklight do 47 kg. První jmenovaný ještě startoval v obou disciplínách i v kategorii ml. žáků nad 47 kg, kde jasně zvítězil v semifinálových bojích, ale díky zranění nemohl nastoupit do finálových bojů a tak vybojoval další dvě stříbra.“

Jakub Řehák v nižší váhové kategorii prohrál oba semifinálové duely, zvládl však souboje o bronz a uzavřel tak medailovou sbírku Masopustova výběru.

„Netěší mne pouze předvedené výkony a dosažené výsledky, ale i získané zkušenosti všech závodníků,“ uzavřel Masopust.

VÝSLEDKY LOVOSICKÝCH KICKBOXERŮ NA NÁRODNÍM POHÁRU V CHOCNI:

Lenka Masopustová - 1. místo lightcontact juniorky 70 kg, 1. místo kicklight juniorky 70 kg, 1. místo pointfighting juniorky 70 kg,

Jan Krpeš ml. - 1. místo kicklight ml. žáci do 47 kg, 2. místo lightcontact ml. žáci do 47 kg, 2. místo kicklight ml. žáci nad 47 kg, 2. místo lightcontact ml. žáci nad 47 kg,

Štěpán Král - 1. místo lightcontact ml. žáci do 47 kg, 2. místo kicklight ml. žáci do 47 kg.

Jakub Řehák - 3. místo kicklight ml. žáci 37 kg, 3. místo lightcontact ml. žáci 37 kg.