Kickboxeři ASK Lovosice/TJ Sokol Bohušovice nad Ohří se zúčastnili Světového poháru v irském Dublinu. „Tento závod je už několik let považován za nejobsazovanější a největší turnaj na světě,“ řekl trenér lovosických závodníků Vít Masopust a jeho slova potvrdila účast 3 800 závodníků ze 33 zemí.

Kickboxeři Lovosic na SP v Dublinu. | Foto: Vít Masopust

V této konkurenci bojovali také Lenka Masopustová a Vít Svoboda. Zatímco první jmenovaná prohrála v disciplíně lightcontact juniorek do 70 kg už v osmifinále, Svoboda bral ve stejné disciplíně v kategorii juniorů do 89 kg zlato. „Ve finále bojoval s téměř dvoumetrovým domácím závodníkem, ale nezalekl se ho a v celém zápase dominoval. Je to pro něj další velké vítězství v kariéře,“ hodnotil Masopust, jehož dcera skončila bez medaile po hodně dlouhé době. Lovosický klub reprezentovali jako rozhodčí také Martin Dubovický a Radovan Poláček.