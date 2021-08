"Upřímně jsem tak výborný výsledek nečekala. Přestože se cítím skvěle a forma je výborná, přeji si hlavně pevné zdraví. Formu se pokusím ještě vyladit směrem k MS na Havaji. Covidová situace je stále pro velké akce v USA složitá a nejistá, proto mám v záloze ještě Xterru v Itálii a na podzim uvažuji o závodě v Řecku,“ prozradila Ježková.

Na distancích 1,5 km plavání, 36 km horské kolo a 10 km běh si přesvědčivě poradila s druhou Polkou Gizelou Rakowskou. Bronz brala domácí závodnice Silvia Hackner. Ježková v celkovém pořadí žen nestačila pouze na své krajanky Janu Dubcovou a Hanu Odlovou, které jsou obě také čerstvými mistryněmi Evropy do 35 let a 29 let.

Závodnice Nutrend Sport teamu Brozany potvrdila stoupající formu zejména v běhu, kde si připsala nejrychlejší čas. Ta by měla dle jejich slov vyvrcholit na mistrovství světa, které se bude konat v prosinci na ostrově Maui (Havaj).

Na to se nominovala již v loňském roce v závodě světového poháru Xterra Prachatice. Nominaci ještě potvrdila letos v Prachaticích 1. místem a další nominační slot přivezla i ze Zittau. Před MS ještě Kačku čeká několik závodů včetně zahraničního startu na italské Xterra WT Dolomity Paganella.

JAN ŘEBÍČEK