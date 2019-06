Na druhém místě stanul SPORT RELAX Česká Lípa a Děčín a na třetí pozici liberecký SKK Shotokan Liberec.

„V České Lípě jsme startovali oslabeni o tým A kumite, který si společně s talentovanými žáky, plnil povinnosti reprezentace na mezinárodní soutěži a semináři reprezentace v Pardubicích. O to je cennější zisk prvenství s novými a začínajícími závodníky, kteří zabrali na sto deset procent,“ pohcvaloval si šéftrenér Josef Rajchert. „Máme hodně nových talentů a věnujeme jim veškerou pozornost. Vyplácí se to. Děkuji trenérům Čepičkovi a Bandasovi za přípravu závodníků v kata a Kisovi a také koučům disciplíny kumite. Je to výsledek kolektivní práce obětavých a zkušených trenérů. Jsem rád, že nám to funguje,“ dodal.

Druhá skupina závodníků stanula mezi 360 soutěžícími na Zimním stadionu v Pardubicích na 7.mezinárodní Pardubice Open. I jim se výrazně dařilo, tým vybojoval hned šest zlatých, dvě stříbrné a čtyři bronzové medaile. „Měli jsme lehké i těžké zápasy, konkurence byla výborná, před prázdninami jsme tak úspěšně zúročili celoroční přípravu,“ pochvaloval si trenér Nechyba.