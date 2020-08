Slavná děčínská rodačka Lenka Antošová s kolegyní Kristýnou Fleissnerovou, které v Račicích vyhrály před třemi lety mistrovství Evropy, si účast na Hrách vyjely již v loňském roce, letos pro ně bude po právě skončených račických kontrolních závodech vrcholem sezóny říjnový evropský šampionát v Poznani.

„Na to, že jsme tady v této sezoně startovaly poprvé, tak jsme jely opravdu dobře a i na lodi jsem se cítila výborně, což jsem ani sama nečekala,“ přiznala spokojená Kristýna Fleissnerová.

O tom, zda se v Polsku skutečně Evropa uskuteční, se rozhodne do týdne. „Když to do toho 15 zruší, tak se nám volno pravděpodobně protáhne a pak zase začne příprava na další sezonu,“ uvažovala Fleissnerová..

Labe aréna vyhovovala i 28leté Antošové. „Račice i mistrovství Evropy jsou pro nás dílčí cíle, ale ten největší vrchol celé naší kariéry by měl být v Tokiu,“ uvedla zkušená reprezentantka, která po o přestupu do kategorie dospělých společně závodila se svou starší sestrou Jitkou. Na Letních olympijských hrách 2012 v Londýně skončila tato posádka na sedmém místě.

Národní centrum se stalo pro sportovce o prázdninách doslova Mekkou. Po kanoistech a veslařích se do areálu poblíž Roudnice nad Labem vydávají na republikový šampionát dračí lodě.

„Letošní léto je na kanálu v Račicích skutečně nabité. Pouhý den po skončeném mistrovství republiky v rychlostní kanoistice se areál Labe arény zaplnil veslaři a od středy se zde konaly nominační závody juniorské i seniorské veslařské reprezentace o účast na mistrovství Evropy. O víkendu zde navíc proběhne republikový šampionát dračích lodí. Jsme rádi, že Labe aréna je vyhledávaným centrem nejen vodních sportů,“ uvedl Michal Kurfirst, ředitel Labe arény Ústeckého kraje.

Nyní tedy zvedá oponu již 15. mistrovství republiky dračích lodí. Závodů se zúčastní celkem 79 posádek z Čech a Moravy. Na malých i velkých lodích se bude bojovat o mistrovské tituly na tratích 200, 500, 1000 a 2000 metrů v kategoriích open, ženy, mix a junioři.

„Letošní sezona závodů dračích lodí je mezinárodně velmi redukována. Zrušil se světový i evropský šampionát, a proto je národní mistrovství v Račicích pro naše posádky opravdovým sportovním vrcholem. Posádky se těší na profesionální podmínky nejkvalitnější dráhy, která hostila i regaty mistrovství světa a mistrovství Evropy,“ potvrzuje Petr Klíma, prezident České asociace dračích lodí.