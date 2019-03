Nabídka sportovních tipů na víkend je široká. Sportovat můžete aktivně, Solap Král Středohoří pokračuje dalším dílem, tentokrát bude na programu Výběh na Milešovku. Registrovat se můžete na webu https://www.kralstredohori.cz/index.php/milesovka až do sobotních 9.00, dále pak na místě.

Zajít můžete ale i na basketbalové play-off, stejně tak na fotbal.

KAM ZA SPORTEM:

BASKETBAL:

1. liga, čtvrtfinále, 1. zápas: Slavoj Litoměřice – GBA EU (pátek 19.00)

FOTBAL:

Krajský přebor: Štětí – Dobroměřice (sobota 10.15),

I. A třída: Bohušovice n. O. – Oldřichov (sobota 16.30)

I. B třída: Lukavec – Dušníky, Rovné – Černčice (sobota 10.30), Litoměřicko C – Malé Žernoseky (Mlékojedy, neděle 10.30), Liběšice – Bezděkov, České Kopisty – Černiv (neděle 16.30)

Okresní přebor: Pokratice-Litoměřice – Žizenice (sobota 14.00), Polepy – Brňany, Dobříň – Mšené lázně, Vědomice – Radovesice, Úštěk – Bechlín, Milešov – Velké Žernoseky (sobota 15.00), Straškov-Vodochody – Libotenice (neděle 15.00)

III. třída: Židovice – Račice (sobota 10.15), Podlusky – Předonín, Ploskovice – Střížovice, Hoštka – Vrbice-Vetlá, Lounky Chodouny – Bříza, Křesín – Velemín, Prackovice – Vchynice, Libochovany – Podsedice (sobota 15.00), Lovosice B – Čížkovice, Travčice – Litoměřicko D, Úpohlavy – Třebívlice, Rovné B – Budyně n. O., Kleneč – Vražkov (neděle 15.00)

IV. třída: Medvědice – Sulejovice (sobota 12.00), Křešice B – Třebenice, Úštěk B – Liběšice B, Libínky – Zahořany (Polepy), Podbradec – Přestavlky, Ctiněves–Libkovice – Budyně B, Kostomlaty – Račiněves (neděle 15.00)



HRAJÍ TAKÉ VENKU:

BASKETBAL:

1. liga, čtvrtfinále, 2. zápas: GBA EU – Slavoj Litoměřice (neděle 18.00)

FOTBAL:

ČFL: Převýšov – Brozany (sobota 10.15), Králův Dvůr – Litoměřicko (sobota 10.30)

Krajský přebor: Srbice – Litoměřicko B, Krupka – Lovosice (so 16.30)

I. A třída: Mojžíř – Neštěmice, Střekov – Křešice (sobota 16.30)

I. B třída: Ohníč – Libochovice (sobota 13.00)



HOKEJBAL:

Most B – Killers Litoměřice (neděle 10.00)



SPORTUJTE AKTIVNĚ:

Král Středohoří: Výběh na Milešovku (sobota 14.00, Milešov)