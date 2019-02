Litoměřicko - Kam vyrazíte o víkendu za sportem? Kromě toho, že se můžete účastnit jako divák, lze sportovat i aktivně.

Basketbalisté Slavoje Litoměřice v akci. | Foto: Deník/Karel Pech

Fotbalové generálky, házená, nebo poslední domácí utkání basketbalistů před play-off? To je domácí nabídka sportovních událostí. Ani to ale nemusí být vše. Vyrazit podpořit můžete hokejisty Stadionu, kteří po pěti letech proklouzli do play-off a v pátek či v sobotu jistě uvítají vaši pomoc v hledišti jihlavského stadionu.

SLAVOJ V NADSTAVBĚ NAPOSLEDY DOMA