Litoměřicko – Nevíte, kam vyrazit o tomto víkendu za sportem? Zkuste některý z našich tipů.

Basketbalový zápas Litoměřice a Vyšehrad. | Foto: Deník / Karel Pech

V nabídce je například basketbal a v obou případech se bude na co dívat. V pátek (20 h) hostí v Severočeské lize poslední Lovosice suverénní Chomutov. V týmu hostů však přijede řada exligových basketbalistů, například Dolanský, Houška či Stria!

Basketbalový svátek bude pokračovat v neděli (17 h), Litoměřice si to v 1. lize v bitvě o skupinu A1 rozdají s Plzní. Pokud se jim podaří uspět (a zároveň v pátek Písek překvapivě neporazí zatím stoprocentní Jindřichův Hradec), proklouznou do nejlepší nadstavbové skupiny a zajistí si postup do play-off. „Doma se nám daří, věřím, že to potvrdíme i proti Plzni. Vrací se Karlovský, neděli jsme si vybrali proto, že budou moci hrát i posily z Děčína. Věříme, že nás poženou i diváci,“ hlásí kouč Jan Šotnar.

Po pauze se vrací také házenkářská extraliga, Lovosice vyzvou v sobotu v 17.30 doma Nové Veselí. Hokejisté Stadionu Litoměřice přivítají na svém ledě v sobotu (17 h) Benátky.

HRAJÍ TAKÉ VENKU

Venku hrají basketbalisté Litoměřic C (pátek 19 h v Teplicích) a také hokejisté Roudnice (sobota 12.15). Ti nastoupí v Kadani k rozhodujícímu třetímu zápasu předkola play-off krajského přeboru hokejisté Roudnice. Stav série je zatím vyrovnaný 1:1, ani jednou ještě neuspěl domácí tým. „Jednou už jsme v Kadani vyhráli, pro postup tak uděláme maximum,“ zní z roudnického celku.

Fotbalisté Litoměřicka hrají v přípravě s Hradcem Králové, start je na východě Čech v sobotue v pravé poledne.