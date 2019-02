Račice - Čeští veslaři slavili na juniorském mistrovství světa v Račicích dvě zlata a jeden bronz.

Barbora Mátlová, Emma Benýšková, Kateřina Pivková, Marie Štefková, Zuzana Štěpánková, Nikola Kropáčková, Barbora Kárová, Valentýna Kolářová a Lucie Nováková se radují z vítězství. | Foto: ČTK/Ondřej Hájek

„Máme teď zlatou éru, užíváme si to,“ jásal předseda Českého veslařského svazu Dušan Macháček nad úspěšným světovým šampionátem juniorů v Račicích. Čeští veslaři doma vybojovali dvě zlaté a jednu bronzovou medaili.



„Po všech stránkách to bylo vynikající. Musím se přiznat, že jsme nečekali sedm finálových účastí. Věřil jsem ve tři medaile, ale věřil jsem v malinko jiné,“ svěřil se Macháček ČTK.



Pro světový titul si doveslovala párová čtyřka ve složení Marek Řehořek, Tomáš Šišma, Radim Hladík a Václav Baldrián. Potřetí v řadě ovládla světový šampionát osma juniorek.



„Bylo to skvělé a mělo to své kouzlo. Podpora diváků tady byla skvělá. Jsou tady rodiče, přátelé,“ radovala se Emma Benýšková. „Doma jsem to užila více. Ale bolelo to, stejně jako vždy,“ smála se veslovodka zlaté osmiveslice Valentýna Kolářová.



O třetí českou medaili se postarali Jan Vacek a Jakub Kyncl, kteří na dvojskifu vybojovali bronz.

Příští světový šampionát juniorů se uskuteční v Tokiu. Dokáží Češi zlatou éru prodloužit? „Je to vždy generaci od generace. Uvidíme, jak se to urodí příští rok,“ pokrčil rameny předseda svazu Macháček.

Čeští medailisté:

Párová čtyřka: 1. místo (Řehořek, Šišma, Hladík, Baldrián)

Osmiveslice: 1. místo (Kolářová, Benýšková, Pivková, Štefková, Štěpánková, Kropáčková, Kárová, Matlová, korm. Nováková)

Dvojskif: 3. místo (Vacek, Kyncl)