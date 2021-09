Norský jezdec vládl de facto od začátku do konce. V úvodní etapě, která byla se 100 kilometry nejdelším dílem závodu, sice zvítězil jeho krajan Stian Edvardsen-Fredheim, Haganes však dojel hned v závěsu. Od druhého závodu, jenž měřil 60 kilometrů a přišel na řadu po dopolední časovce, už si však oblékl žlutý trikot a až do nedělního dojezdu už ho z něj nikdo nevysvlékl.

Tvrdý souboj s ním sváděl především Němec Emil Herzog, jehož Nor zdolal doslova o milimetry v sobotní královské etapě. Ta měřila 98,5 kilometru a vedla z Teplic přes Krušné hory do německého Olbernhau. „Na jezdce čekaly nejen těžké kopce a dvě vrchařské prémie na Cínovci a v Seiffenu, ale především chladné a deštivé počasí po celou dobu etapy,“ přiblížil náročnost sobotního závodu jeden z pořadatelů Patrik Pátek. „Těžkou etapu udělal déšť ještě těžší. Myslím, že jsme si ji všichni protrpěli,“ podotkl vítězný Nor Hagenes, který do cílového města přivedl dvanáctičlennou skupinu jezdců.

Závěrečný díl sliboval zajímavý souboj, Haganes měl totiž na Herzoga k dobru pouhých devět sekund. I proto norský tým hned od začátku šlápl do pedálů, jejich lídr nakonec náskok udržel a s desetivteřinovou rezervou si na klidném osmnáctém místě dojel pro celkové vítězství. Závěrečného úniku se krom Estonce Rometa Pajoura účastnili také čeští reprezentanti Adam Seeman a novopečený dráhový mistr Evropy v bodovačce Milan Kadlec.

„Pro mě je to největší úspěch v kariéře, ale přece jen je nám ke zlatu kousíček chybělo a to by teprve bylo dokonalé. Estonec byl ale ve sprintu lepší. Zkusili jsme to a myslím, že jsme neudělali žádnou chybu. Milan se mi to snažil dobře rozjet, ale Estonec byl prostě silnější,“ uznal kvality soupeře Adam Seeman. „To, že jsme s Milanem takhle ujeli, byla krásná shoda okolností. Včera jsem po pádu hodně ztratil v celkovém hodnocení, takže jsem dnes neměl o co přijít a zkusil jsem jít vabank. Chtěl jsem ujet hned od začátku, ale Norové to táhli a když jsem viděl, že spurtovali na prémii a po ní svěsili nohy, tak to byla ideální šance na únik,“ popisoval klíčový moment poslední etapy.

„Nastoupil jsem s Dánem Dalbym a pak se přidal Adam s Estoncem. Když jsme měli půl minuty a furt to naskakovalo, tak jsem si řekl, že na těch okruzích už to balík nemůže stáhnout. Byl to rychlý sjezd, kopec, sjezd, kopec a nebylo kde,“ přidal svůj pohled Kadlec.

„Když jsme do Závodu míru vstupovali, věřil jsem, že se nám podaří udělat dobrý výsledek v celkové klasifikaci. Celý tým šlapal výborně. Jsme skvěle sehraní. Díky tomu se nám podařilo přání splnit. Jsem opravdu velmi šťastný. Je to pro mě velký výsledek, protože kolem mě byli skvělí jezdci,“ podělil se o své pocity také celkový vítěz ze Skandinávie.

„Máme za sebou krásný závod. Jako bývalý reprezentační trenér mám radost i ze závěrečného představení českých kluků. Přiští rok plánujeme vrátit závod do květnového termínu,“ řekl šéf závodu Svatopluk Henke.