„Jsme zralí na případ pro psychologa, protože se bojíme vyhrát,“ kroutí hlavou staronový trenér Jan Landa.

Někdejší reprezentant a lídr Lovosic se dvě kola před koncem základní části vrátil na lavičku, kde nahradil Pavla Faráře. Ani on ale Lovce neprobral. Ztracený zápase ve Frýdku-Místku jim téměř zatarasil cestu do vyřazovacích bojů. Severočechy totiž vystrčil z osmičky Jičín, který má o bod víc. Právě v Jičíně padli Lovci předminule a kouč Farář pak skončil.

„Chceme zkusit dát týmu aspoň krátkodobý impulz ve snaze dosáhnout na play off,“ vysvětloval změnu ředitel klubu Vojtěch Srba. Jenže ani pod Landou tým venku nevyhrál. Zápasy na cizí palubovce Lovcům vůbec nesvědčí. Letos venku ukořistili jen tři body. „Když už saháme po vítězství, zalekneme se toho, začneme dělat chyby, dostaneme soupeře na koně a ten pak využije domácího prostředí. Není náhodou, že za dva roky jsme venku vyhráli jen v Maloměřicích. Něco na tom je. Naším úkolem je zjistit, v čem je problém,“ dumá Landa.

Severočechy sráží i zranění klíčových opor. Postupně odpadli na marodku Sýkora, Trkovský, Konárik, Semerád, Hrdlička, Holubec. Tým navíc zabudovává mladé hráče.

Loni se Lovci probili do play off až v posledním kole, stačila jim remíza s Karvinou. Letos stojí před stejnou výzvou. Jenže teď to nemají ve svých rukou. Musí doma opět porazit Karvinou, ale zároveň doufat v porážku Jičína s Frýdkem-Místkem nebo prohru Hranic se Zubřím.

„Pořád platí, že největším soupeřem je naše hlava a je jedno proti komu hrajeme. Agresivita, bojovnost na hranici sebeobětování a týmový duch je jediná cesta, která vede k úspěchu,“ burcuje trenér Landa.





Jiřímu Motlovi je už 35 let a ještě nikdy nezískal mistrovský titul. A taky nikdy nechyběl v extraligovém play off. Letos však hrozí, že nejlepší kanonýr celé soutěže bude v boji o medaile chybět. „Ještě nikdy jsem nebyl bez play off. Pokud se to teď stane, budu jako Jarda Jágr, který poprvé sestoupil s Kladnem,“ snaží se odlehčit situaci. Ta je přitom kritická. Lovci jsou před posledním kolem základní části o bod za osmým Jičínem. „Víme, že už to není v našich rukou, porážka ve Frýdku-Místku nám to zhatila, ale stále máme naději. Ještě to není definitivní, pokusíme se zabojovat o postup,“ burcuje. Lovosice potřebují, stejně jako před rokem, porazit Karvinou. Jen to jim ale nestačí. Letos se musí spolehnout i na zaváhání protivníků. „Rozdíl je v tom, že loni jsme se nemuseli ohlížet na ostatní výsledky. Tehdy jsme s Karvinou sice jen remizovali, ale do play off nám pomohly Hranice, které porazily Zubří. Teď je to skoro ta samá situace. Jen to nemáme ve své moci… Prostě musíme vyhrát a doufat, že Zubří porazí Hranice nebo Jičín prohraje s Frýdkem-Místkem.“ Bývalého reprezentanta štve, jak si to Lovci před koncem zavařili. „Je to nepříznivá situace, zbytečně jsme poztráceli deset bodů, mohli jsme se pohybovat v jiných patrech tabulky…“