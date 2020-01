Fotbalista Štětí a zároveň futsalista Mělníku, 23 letý Jiří Vokoun, proklouzl do závěrečné čtrnáctičlenné nominace Tomáše Neumanna, která se na přelomu ledna a února pokusí v Brně vybojovat postup na futsalové MS 2020.

Fotbalisté Štětí ilustrační. Fotbal ilustrační. Kam za sportem ilustrační | Foto: Deník / Karel Pech

Vokoun nasbíral prozatím pět startů za reprezentaci do 21 let a stejný počet zápasů v seniorské kategorii, kde už si připsal i dvě branky. Oba góly dal do sítě Slováků v září na turnaji Visegrad4 v Polsku při výhře 8:4.