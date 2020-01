Házenkář Lovosic Jiří Motl kraluje anketě Sportovec Litoměřicka, s vyjímkou roku 2016, posledních devět let. I přes vleklé zranění se před sezónou dokázal dát do kupy a s 89 brankami jen o dva zásahy zaostává za elitními střelci nejvyšší soutěže. "Daleko víc mě těší výkony týmu, to je hlavní," prohlašuje však skromně. Usedne i letos na trůn?

Jiří Motl, opora Lovosic. | Foto: Deník / Karel Pech

Anketu Sportovec Litoměřicka jste vyhrál osmkrát z posledních devíti let, věříte, že by se vám to mohlo povést i letos?

To nevím (smích). Aby toho nebylo zase moc, nechtěl bych, aby se říkalo 'Je, on vyhrál zase Motl.' (úsměv) Není to můj každoroční cíl, ale pokud se daří a tým šlape, jsem pak i já na očích a ta šance tu je.