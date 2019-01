Bystřany – Parádně se vydařil poslední zápas KP III. šachistům Slavoje Litoměřice D, kteří v 9. kole nastoupili v Bystřanech proti místním Jezdcům B.

Litoměřické družstvo předvedlo perfektní výkon a po výhrách Miloše Mriša, Antonína Kochánka, Pavla Matouše a Daniela Kovaříka zvítězilo přesvědčivě 4:1. V celkovém pořadí si udrželo pěkné páté místo se ziskem 17 bodů (28,5).



Další výsledky: Svah Všebořice – SK Děčín C 3:2, Teplice D – Chlumec C 5:0, Stropník Osek – Štětí 1:4 a Teplice E – Ústí n. L. C 0,5:4,5. V soutěži zvítězil Svah Všebořice se ziskem 22 bodů (31) a postupuje do vyšší soutěže (KP II.). Na druhém místě skončil SK Děčín C, rovněž 22 bodů, ale horší skóre (29). Třetí místo obsadilo Štětí 21 bodů (28).