Jelínek: Musíme hráče přesvědčit, že to má smysl

Už jen necelý měsíc zbývá do startu házenkářské extraligy. Lovosičtí Lovci půjdou do boje s novou trenérskou dvojicí Jan Landa – Roman Jelínek. A také s odhodláním nechat zapomenout na loňskou sezonu, která byla pro ambiciózní Severočechy nejhorší po návratu do nejvyšší soutěže.

Roman Jelínek, Lovci Lovosice | Foto: Deník/Karel Pech

„Těžko teď cokoliv očekávat, ale znovu bude liga ohromně vyrovnaná. Chceme se umístit v první polovině,“ má jasno sportovní ředitel Vojtěch Srba. Lovosice se loni trápily. Před posledním kolem, kdy sezonu utnul koronavirus, byly mimo pozice zaručující play-off a jen s teoretickou šancí na postup. V létě Srba přivedl posily ze zahraniční klubů – Daniela Zourka a navrátilce Davida Kylíška. Po 11 letech se pod Lovošem objeví cizinec Berin Keso z Bosny a Hercegoviny, který se k týmu nemohl připojit kvůli covidovým omezením. Naopak citelnou ztrátou by se mohl jevit odchod Davida Bičištěho do Strakonic. „Jsme rádi, že se nám podařilo udržet pohromadě osu týmu. Povedlo se nám zároveň doplnit tým na postu spojky. Od nových hráčů vedle zvýšení konkurence uvnitř týmu očekáváme přínos zkušeností a kvality pro útočnou, ale především obrannou fázi. Budeme se zároveň snažit plnohodnotně zapojit mladé hráče,“ řekl na klubovém webu Srba. Kouč a bývalý hráč Lovců Roman Jelínek pracuje na stabilizování týmů. „Chceme si hráče vyzkoušet v různých rolích a na různých postech. Chceme vtisknou týmu herní tvář, kterou bychom se chtěli prezentovat a vytvořit vítěznou atmosféru,“ plánuje. „Všechno si musí ještě sednou. Zásadní úkol pro nás s Honzou Landou je, abychom všechny přesvědčili, že to, co děláme má smysl, a pak nebudu mít strach, protože tu kvalitu v hráčích vidím.“ Severočeši za sebou mají dvě utkání s Duklou, které podlehli 19:24 a 25:26. Vrcholem přípravy bude od pátku do neděle mezinárodní turnaj v rakouském Linci. Do sezony vstoupí 5. září proti Novému Veselí už tradičně na zimním stadionu. Změny v kádru pro nadcházejí sezonu:

Odchody: David Bičiště (spojka) – Strakonice, Martin Nový (pivot) – Strakonice, Michael Konárik (křídlo) – návrat do mateřského klubu TJ Chemička Ústí nad Labem.

Příchody: Daniel Zourek (spojka) Kastellaun/Simmern (DE), David Kylíšek (spojka) Glauchau-Meerane (DE), Berin Keso (spojka) – HC „Bosna“ Visoko (BIH).

Doplnění z mládeže: Václav Kovář (křídlo), Jan Heřmanovský (křídlo) – oba se v A týmu objevili, Jakub Donát (pivot), Daniel Ciesla (pivot), David Macháček (křídlo).

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu