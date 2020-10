Extraligoví házenkáři se rozhodli aplikovat distanční tréninkový program online. „Budou tři jednotky týdně online, které si každý splní v domácích podmínkách a tím pádem se vyhneme problémům s počasím a navíc tak budeme i všichni pohromadě. Dále budou hráči rozdělení do menších skupin a ve dnech, kdy nebude online cvičení, tak hráči budou mít běžecký trénink venku. To znamená, že budeme stále trénovat pětkrát týdně,“ odhalil krizový plán Lovců Roman Jelínek, jeden kouč z trenérského tandemu.

Mostecké házenkářky se zatím připravují individuálně. „Oproti jaru jsme v trochu jiné pozici, přece jen už je podzim a některé činnosti už nebude tak snadné dělat venku. Nezbývá nám ale nic jiného než se přizpůsobit, protože se potřebujeme udržet v kondici před blížícím se startem evropských pohárových soutěží,“ Probíhá to obdobným způsobem, jako jsme to dělali na jaře,“ nastínil kondiční trenér Černých andělů Ondřej Václavek.

Kromě toho, že týmy nemohou pilovat souhru společně na palubovce, neplnohodnotná příprava se podepíše i na fyzičce. „Fyzická stránka je ovlivněna hodně. Roční tréninkový cyklus je uzpůsobený tak, aby se vše ladilo k soutěžní části sezony. Fyzická příprava není jen o tom, jak hráč bude silný, ale také o zdravotní stránce. Pokud do cyklu zasáhnou takovéhle pauzy, kdy hráči téměř nemůžou trénovat, tak se musíme vracet neustále k fyzické přípravě, aby u hráčů nedošlo k vážnějším zraněním. Jenže pokud se vše obnoví a nedostaneme na to nějaký čas, tak trochu hazardujeme se zdravím hráčů,“ poukázal na další úskalí Jelínek v rozhovoru na svazovém webu.

Časté výpadky podle něj ovlivňují i psychiku. „Pokud je hráč dobře fyzicky připravený, tak ho nic nebolí, dobře regeneruje, posouvá se dál a to vše mu zvedá sebevědomí. Ve chvíli, kdy se neustále vracíte k fyzické přípravě, tak je z toho hráč většinou otrávený a unavený, navíc mu to ubírá čas dělat to, co ho baví, a to je ten sport. A do toho zasahuje nejistota budoucnosti, co když za měsíc bude zase omezení, co když někdo onemocní a budeme zase v karanténě,“ povzdechl si.

Možnost, jak se vyhnout všem vládním opatřením, je pro příhraniční města úprk za tréninkem do Německa. Uvažují o tom hokejisté extraligového Litvínova. I prvoligoví fotbalisté Teplic to měli v plánu, kdyby na ně neplatila výjimka pro profesionální hráče.

Zahraniční scénář by byl ideální pro ústecké basketbalisty. Jenže. „Museli bychom zvážit i finanční možnosti. Zatím nic takového nemáme v plánu, ale záleží, jak dlouho budou současná opatření trvat,“ pokrčil rameny Tomáš Hrubý, generální manažer Slunety.

„O nějakém ledu v zahraničí zatím neuvažujeme. Skoro celý tým je v karanténě. V příštím týdnu bychom chtěli začít, s těmi co to půjde, alespoň na suchu,“ řekl trenér prvoligových hokejistů Litoměřic Daniel Tvrzník.

Sportovce tak stejně jako na jaře čeká nelehká sezona. „Tým, který to vše zvládne nejlépe po psychické stránce a vyhnou se mu zranění, ten bude v této sezoně úspěšný,“ má jasno kouč Lovců Jelínek.