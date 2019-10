Přestože je o titulech v individuálním šampionátu i Poháru konstruktérů s předstihem rozhodnuto, nabídne závod na opravdu horké španělské půdě atraktivní zápletku v podobě souboje o druhé místo. V hlavních rolích se představí Adam Lacko a Antonio Albacete.

Po pro Buggyru velmi povedeném představení v Le Mans, na kterém stáhl Lacko ziskem 44 bodů náskok na Albaceteho na pouhé tři body, se obhajoba loňského druhého místa výrazně přiblížila. Na druhé straně, sezóna graduje v Jaramě, přičemž a jak se ukázalo v minulosti, umí tamní pořadatelé ve snaze podpořit Albaceteho, takřka nemožné.

„V této chvíli bych se určitě nechtěl pouštět do nějakých spekulací. Nepíše se rok 2007, kromě toho se nebude jednat o titulový souboj. Na druhou stranu, přestože historie pamatuje pouze vítěze, má v obou případech druhé místo velkou cenu. Antonio bude slavit doma velkolepý comeback, Adam v případě úspěchu obhájí loňské postavení i přes skutečnost, že jsme nasadili úplně nová auta,“ konstatuje manažer roudnického týmu Jan Kalivoda. „Máme radost z toho, že se nám podařilo v Le Mans setřást Steffi Halm, Adam navýšil náskok na 34 bodů, takže pokud v našem případě nedojde k něčemu katastrofickému, neměla by nás pátá bedna v řadě minout.“

Lacko dorazí do Jaramy povzbuzen prvním letošním vítězstvím v hlavním závodě. Jako ve všech dosavadních kláních se hodlá soustředit pouze na sebe. „Je před námi vypjatá koncovka a to mě baví. Musím přiznat, že když Antonio ohlásil po pauze comeback, říkal jsem si, že si bude chtít závodění spíše užívat. Nakonec se ale kousl, což je k prospěchu celého truckracingu,“ říká Lacko. Zároveň neřeší ani tradiční skutečnost, že na rozdíl od něj bude moci technika jeho španělského soka, podstoupit plnohodnotný servis. „Kluci se na auto podívali v Le Mans, vezeme náhradní díly. Snad to vyjde, nechtěl bych končit šampionát nulou," dodal.

„Shodli jsme se s Martinem Kolocem a vedením týmu, že ať to dopadne v Jaramě jakkoli, pokud se tedy nějak brutálně nerozstřelím, bude hodnocení sezony kladné. I když je jasné, chci sezónu zakončit vítězstvím, “ potvrdil Lacko před odletem.