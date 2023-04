/FOTO, VIDEO/ - První ostrý start za volantem Lamborghini Huracán ST EVO2 čeká juniorskou dvojici jezdců týmu Mičánek Motorsport powered by Buggyra. Jáchym Galáš a Matěj Pavlíček se představí v prvním závodu střeodevropského okruhového šampionátu FIA CEZ na Oscherslebenu.

Mičánek v akci | Video: www.youtube.com

Oba jezdci nového juniorského programu týmu vedeného Jiřím Mičánkem mladším mají za sebou dva měsíce suché přípravy a dva testy – právě na Oscherslebenu a v Brně.

„Naším cílem bylo, aby byli stoprocentně připraveni fyzicky i psychicky, na testech jsme se pak zaměřili na to, aby se co nejvíc sžili s našimi Huracány. Musím říct, že mě samotného překvapilo, jak dobře se to Jáchymovi i Matějovi podařilo,“ říká manažer týmu Jiří Mičánek. „Oba jezdí velmi dobré časy, hlavně je ale vidět, že je dokáží zajíždět stabilně,“ pochvaluje si.



Z juniorské dvojice, kterou tým letos angažoval, měl těžší výchozí pozici Jáchym Galáš, který do loňska úspěšně působil v seriálu TCR Europe. Přechod do týmu Jiřího Mičánka pro něj znamenal zároveň přechod z relativně jednoduchého cestovního vozu s motorem vpředu a s pohonem předních kol k mnohem sofistikovanějšímu Lamborghini s motorem uprostřed a poháněnou zadní nápravou. „Upřímně – je to horší, než kdybych začínal od nuly. Spíš mám pocit, že jsem musel začínat z minusu. „Všechny návyky, které jsem měl z TCR, jsem teď musel zahodit a přeučit se je,“ připouští Galáš.

Že je Huracán EVO2 na úplně jiné úrovni, než byl zvyklý, připouští i Matěj Pavlíček. „Můj dojem z toho auta je neskutečný. Z pohledu jízdního stylu tam je spousta věcí, se kterými se musím vypořádat, ale společně s Jáchymem postupujeme a zlepšujeme se,“ popisuje pilot, který loni startoval v seriálu ADAC GT4 Germany s vozem KTM X-BOW GT4.

Jiří Mičánek před sezonou vyzdvihuje i to, že oba jezdci, kteří se spolu budou potkávat na trati ve sprintové kategorii GTC, si spolu sedli lidsky. A navzájem si spolupráci pochvalují i oba jezdci. „Matěj je fajn kluk lidsky, zároveň mi pomáhá i s autem, protože má větší zkušenosti s tímto konceptem pohonu a díky němu máme spolehlivá data,“ říká Galáš. „Celá příprava byl zároveň i skvělý teambuilding a sedli jsme si jak s Jáchymem, tak se zbytkem týmu,“ potvrzuje Pavlíček.

Oba jezdce nyní čeká premiéra na Oscherslebenu. Lepší výchozí pozici tady bude mít Matěj Pavlíček, který trať dobře zná z ADAC GT4 Germany. Výhoda to ale podle Pavlíčka je jen zdánlivá. „Je to pro mě trochu smolná trať, ale po testech musím říct, že mi s Lamborghini sedí.“ Jáchym Galáš si pak před dvěma týdny při testech odbyl na Oscherslebenu svoji premiéru. „Layout je fyzicky náročný, nejsou tam rovinky, kde by si člověk odpočinul. Bude se tak také hodně těžce předjíždět, takže hodně důležitá bude kvalifikace,“ tuší pilot.

Oba jezdci budou startovat v kategorii GTC, která ale pojede v jedné rozjížďce s vozy GT3 i GTX. Dvoudennímu závodnímu programu předcházejí páteční testy, oba sprintové závody se jedou v neděli.