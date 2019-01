Lovosice – Cesta za snem, jehož naplněním by byl vytoužený zisk mistrovského titulu, je čím dál více komplikovanější. Lovosice totiž prohrávají v semifinále házenkářské extraligy s favorizovanou Plzní po dvou venkovních nezdarech v sérii hrané na tři výhry už 0:2 na střetnutí a pokud chtějí vyřazení odvrátit, musejí v sobotu, v neděli a ve středu trojnásobného mistra porazit. Víkendové duely jsou na programu v hale Chemik (pokud Lovci dnes vyhrají, bude se hrát i zítra od 17:00), případný středeční pátý na západě Čech.

Lovosice - Kopřivnice | Foto: Miroslav Vintrich

"Plzeň byla v předchozích dvou duelech lepší a po zásluze dvakrát zvítězila. My musíme uznat kvalitu soupeře. Ale na druhou stranu je třeba říci, že my jsme rozhodně nepodali výkon, který jsme si představovali. Rádi bychom semifinálovou sérii prodloužili a nabídli tak našim fanouškům dva domácí duely. Chceme dostat Plzeň pod tlak a pouze enormní nasazení a nadstandardní výkon nás mohou vrátit zpět na jejich palubovku," řekl lovosický trenér Milan Berka.

„Plzeň je velice silný soupeř, o čemž jsme se přesvědčili před týdnem. V této sezoně to bude v sobotu náš šestý vzájemný zápas a my jsme odhodlaní soupeři nedat nic zadarmo a nejlépe se snažit vrátit ještě do Plzně," nastínil ideální scénář Roman Jelínek, spojka HK FCC Město Lovosice.

„Jsem rád, že vedeme 2:0. Do Lovosic můžeme jet s klidnou hlavou a pokusíme se tam ukončit sérii," prohlásil po dvou domácích výhrách plzeňský trenér Martin Šetlík: „Doma jsme byli jasně lepší. Ale Lovosice jsou silný mančaft, doma to určitě nezabalí. Už ten druhý zápas v Plzni byl vyhecovaný."

Bitvy o finále:

1. Plzeň – Lovosice 34:26

2. Plzeň – Lovosice 29:23

3. v Lovosicích dnes (17:00)

Případně:

4. v Lovosicích zítra (17:00)

5. v Plzni 26.4. (18:00)