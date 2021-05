Za Basketbalovou Akademii Roudnice nad Labem 2006 odpovídal prezident klubu a trenér Jaroslav Pazourek.

Jak se podle vás dotkne pandemie covidu sportování mládeže? Nebojíte se, že některé děti se ke sportu už nevrátí?

Určitě se to stane, ale snahou nás všech by mělo být, aby se naopak otevřely dveře i pro děti, které během pandemie zjistily, že jim pohyb a setkávání se s kamarády chybí víc, než čekaly.

Máte už nějaké náznaky, jak to bude ve vašem oddíle? A jak se snažíte dětem současnou situaci vynahrazovat?

V tomto směru patříme asi k nejaktivnějším. Sportujeme s dětmi samozřejmě on-line v jednotlivých kategoriích (týdenní výzvy, přímé tréninky, kahoot testy, besedy) a navíc připravujeme pro děti a rodiče další akce jako Křišťálový Koš 2020, Driblování 2021 aneb naší Roudnicí křížem krážem a další, které máme připravené na jaro letošního roku.

Může covid ovlivnit i příliv sponzorů pro mládež? Spoléháte jen na sponzory, nebo pokrýváte příjmy mládeže jinak (třeba z dotací, či z příspěvků města, kraje apod.)?

To je složitější otázka. Všichni si přejeme, co nejrychlejší návrat, ale zdá se, že i v budoucnosti budou podstatnou částkou rozpočtů výdaje na ochranné pomůcky, testování a na zajištění hygienických opatření. Sponzoři, dotace a příspěvky zatím na tuto změnu neměli možnost reagovat, tak uvidíme. Rád bych touto formou poděkoval našim partnerům za podporu v loňském roce a důvěru vloženou i do roku letošního. Zatím se zdá, že k odlivu nedojde a i dotační a příspěvkové finance zůstanou podobně nastavené.

Jaké má vaše mládež zázemí a kolik máte k dispozici trenérů? Jsou mezi nimi i profi trenéři?

Naše organizace sportuje prakticky ve všech krytých sportovištích v našem městě. Dlouhodobě se potýkáme s potřebou dalších sportovišť a snažíme se na tom pracovat. Jde hlavně o větší počet tréninkových hodin a možnost delšího pobytu v tělocvičnách pro stávající sportovce. Tréninky typu 1 hodina + 10 minut jsou pro kolektivní sporty opravdu málo. U nás se o děti a mládež stará šestnácti členný trenérský tým a občas využíváme i externí specialisty. Snažíme se trenérům pokrýt alespoň režijní náklady a ty nejaktivnější z nich dostat na VPP. Samozřejmě bychom si přáli minimálně polo – profesionalizaci, neboť zátěž na tyto lidi a jejich rodiny je opravdu velká.

Jaká je konkurence v náborech do ostatních sportovních klubů v regionu? Zkuste na otázku odpovědět ať už z pozice různých sportovních odvětví, nebo mezi jednotlivými kluby ve stejném sportu…

To je otázka spíše pro nějakého statistika, ale za náš klub mohu konstatovat, že se staráme o více jak tři stovky dětí a nábory prakticky nepořádáme. Dobrá a kvalitní práce je tou naší nejlepší reklamou, o které se většina rodičů a dětí má možnost včas dozvědět.

AUTOŘI: JAKUB VÍTEK, DANIEL BRZÁK