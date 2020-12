Profesionální sportovní soutěže už dostaly zelenou. Hokejbalisté ale musí stále čekat. Předseda a hráč druholigových Killers Litoměřice Jaroslav Ježek věří, že liga se dohraje. „Zatím pořád čekáme, ale snad budeme moci navázat tam, kde jsme přestali.“

V rámci vládních opatření proti šíření koronaviru se přerušily všechny sportovní soutěže. Ty profesionální už opět běží, amatéři ale mají zatím smůlu. Jak vnímal vládní nařízení? Není vám líto amatérských oddílů?

Je mi líto všech, kteří chtěli sportovat a nemohou, ať už na rekreační, výkonnostní nebo vrcholové úrovni. Řešením by mohl být individuální trénink kdekoliv venku. V kolektivním sportu jsou ale situace, které v individuálním tréninku postrádáte.

Co v současné době bude s Killers?

Budeme čekat, s čím přijde svaz. Očekávám, že se liga spustí po zimní přestávce, tedy přelom února a března. V současné době je možné s omezeními hřiště využívat. Ale už i na nás je docela zima.

Máte nějaké zprávy o tom, co bude s hokejbalem v České republice?

Zatím pořád čekáme. Doufám, že se liga nezruší a budeme moct navázat tam, kde jsme přestali.

Předsedou klubu jste teprve krátce, jak jste se k tomu dostal?

Úplně náhodou. V momentě, kdy Jiří Skřivánek oznámil, že funkci předsedy u našeho oddílu opouští, jsem byl vedoucím A-týmu. Jako parta jsme chtěli s hokejbalem pokračovat, takže mi vlastně nezbylo nic jiného než funkci vzít. Nikdo jiný se k tomu totiž nehlásil.

Jiří Skřivánek udělal pro zdejší hokejbal opravdu hodně. Pokračujete v jeho práci?

Uměl zařídit spoustu věcí. Díky němu máme hřiště, které nám mohou ostatní kluby závidět. Organizoval MS v hokejbale v Lovosicích. Je těžké pokračovat v jeho práci, jelikož nasadil laťku dost vysoko. Ale učím se a snad se mi povede to tu ještě více zvelebit.

Na začátku sezony odešel trenér Marek Tymeš, jak jste tuto situaci vyřešili?

Byla škoda, že s námi nevydržel déle. Na začátku sezony dodal našemu týmu impuls, který jsme potřebovali. V současné době máme nového trenéra a než nás vyhnali z plochy se na tréninky scházelo i 13 a více hráčů. Až vláda povolí opět trénovat, budu očekávat stejný přístup.

Mezi vaše největší opory patří Michal Smolík, který hraje i extraligu za ústeckou Elbu…

Je to rozdílový hráč. Dobrý dopředu i dozadu, ale často ho můžete vidět na výletě v útoku. Obránci se tedy musí mít na pozoru. Je to dobrý parťák do kabiny, nezkazí žádnou srandu, má na starosti hudbu v šatně před zápasem aby všichni byli dobře naladění a před úvodním buly také týmový pokřik.

Vy kromě předsedání klubu zastáváte i roli obránce, že?

Je to tak. K hokejbalu mě přivedl kamarád Jakub Patrák, když jsem ještě aktivně hrál florbal za A-tým ASK Lovosice. Před tréninkem florbalu jsem občas chodil na trénink hokejbalu a odcházel dřív, abych stihl florbal.

Takže jste vyzkoušel i jiné sporty?

Jako každý sportovec jsem toho vystřídal vícero. Začal jsem fotbalem jako malý kluk. Následovalo veslování, kterému jsem se věnoval skoro celou základní školu. Další na řadě byl florbal, od roku 2014 se přidal i hokejbal, zmínil bych také nohejbal, který hraju s kamarády. Jelikož jsem vystudoval nejdříve tělovýchovu a informatiku na UJEPu a poté tělovýchovu a sport na FTVS, setkal jsem se se spoustou nejrůznějších sportů.

Proč jste nezůstal u veslování, ve kterém neměla vaše maminka daleko ke dvojnásobné účasti na olympijských hrách?

Jako veslař jsem byl malý, řekl bych trochu líný. Nějaké závody jsem za dobu, co jsem vesloval, vyhrál, ale i tak jsem byl, jak by řekl můj otec, závodník s nejrychlejší účastí na závodech.

Zdá se, že toho máte hodně. Máte nějaký volný čas?

Volný čas se snažím vyplňovat aktivním způsobem života. Samozřejmě jsou i chvilky kdy si užívám klid a nicnedělání. Ale spoustu času strávím sportem, prací nebo přípravou na obojí.

Blíží se Vánoce, ke kterým klid a pohoda patří. Těšíte se na ně?

Ano na Vánoce se těším jsou to svátky klidu a pohody. Nejvíc se samozřejmě těším na bramborový salát a vinné klobásky. Životospráva musím jít o Vánocích stranou (smích).

AUTOR: JAKUB VÍTEK

Jaroslav Ježek

Věk:

30 let

Klub:

SHC Killers Litoměřice

Post:

Obránce

Číslo dresu:

30

Další funkce:

Předseda oddílu