Částka 40 tisíc poputuje do ZŠ Hluboká v Ústí nad Labem, ZŠ Bohosudov na Teplicku a ZŠ Karla Jeřábka v Roudnici nad Labem. Základní škola TGM v Podbořanech a Masarykova ZŠ v Lubenci pak dostanou 10 tisíc korun.

„Zatím ještě přesně nevíme, na co peníze použijeme, jsme stále ve fázi, kdy se radujeme,“ řekla s úsměvem ředitelka ZŠ Karla Jeřábka v Roudnici nad Labem Olga Maťáková. „Čeká nás schůze, během níž se dohodneme, zda budeme investovat spíše do zimních sportů, což by znamenalo lyžařské vybavení, nebo upřednostníme letní sporty, tedy míčové hry a podobné věci,“ dodala.

„Máme velkou radost z toho, že se na nás usmálo štěstí. Sice máme poměrně dobře vybavenou školu na sportování, ale to víte, že se hodí každá koruna,“ sdělila ředitelka podbořanské základní školy TGM Stanislava Jirásková.

„Každý rok totiž kupujeme pro sportující děti něco nového, takže peníze nám opravdu hodně pomůžou. Ještě ale zatím nevíme, na co přesně půjdou, to si rozhodne paní učitelka Lenka Molová, která je tělocvikářkou,“ doplnila.