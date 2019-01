Praha - Mezinárodní mistrovství ČR v kickboxu Czech Open 2016 proběhlo o víkendu v Praze, kde na tradičně skvěle obsazeném turnaji, ve kterém startovalo celkem 364 bojovníků a bojovnic, nechyběli ani zástupci ASK Lovosice.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Daniel Seifert

Klub pod vedením trenéra Víta Masopusta reprezentovali čtyři bojovníci. Tonda Lupínek zažil svou premiéru v plnokontaktní disciplíně fullcontact st. žáků do 52 kg a hned vybojoval bronz.

„Sahal dokonce po finále, svého soupeře trefoval častěji, ale jeho údery nebyly tak silné, takže víme, na co se dále zaměřit. Vojta Modra postoupil do finále fullcontactu juniorů do 63,5 kg, kde po neskutečné štípačce a vyrovnaném boji nakonec prohrál na body 1:2 s jabloneckým Patrikem Záděrou," prozradil Vít Masopust.

„Náš nesmrtelný bojovník Stanislav Godla se ve finále fullcontactu mužů do 91 kg utkal s Jakubem Íblem. Na konci zápasu si povolil na smrtící otočku a když ho provazy vrátily zpět, tak schytal přesný levý hák, který jej poslal k zemi. Rozhodčím byl odpočítán a tak osm vteřin před koncem vyhraného zápasu prohrál r.s.c. Vybojoval tak „pouze" stříbro.

Mahammad Jafar postoupil až do finále fullcontactu juniorů do 57 kg, kde jasně převálcoval svého pražského soupeře Vojtěcha Strapu, kterého dokonce ve druhém a třetím kole poslal do počítání. Jasně zvítězil 3:0 na body a jako jediný vybojoval zlato.

Michal Lupínek pro nemoc nemohl na turnaji startovat, tak se jej účastnil pouze jako rozhodčí."