"Krásný zápas rozhodla vůle, nic víc neřeknu. Nádherné play off, skvělé semifinále! Takhle musíme pokračovat," hledal v euforii jen těžko slova lovosický trenér Jan Landa.

"Lovosice nás přehrály v obraně, kde jsme byli špatní, nezdvojovali, neuhlídali akce, na které se připravovali a vepředu dělali hodně technických chyb," uvedl Michal Brůna, trenér HCB Karviná, jehož rozladění bylo očividné.

Byla to dechberoucí bitva, do koncovky šli hosté s tříbrankovým náskokem (27:24), ale po ztrátě a nastřeleném břevnu exreprezentanta Jiřího Motla se museli o vítězství bát do poslední vteřiny. Karviná však předposlední útok zakončila střelou nad, a ani tu poslední v čase 59:59 do lovosické branky neprotlačila.

Semifinálová série se hraje, stejně jako čtvrtfinále, na tři vítězná střetnutí. To druhé je na programu ve středu na severu Čech v hale Chemik (20.15), třetí pak v neděli dopoledne na karvinské plubovce.

"Karviná nebude v druhém utkání dole, čeká nás těžký středeční zápas, mají kvalitní tým, poučí se," prorokoval kouč Landa.

Extraliga házené, semifinále, 1. zápasy:

HCB Karviná – HK FCC Město Lovosice 29:30 (14:15)

Nejvíce branek: Patzel 8/1, Solák 5, Skalický 5 – Jonsson 8/2, Trkovský 5, Motl 5. Rozhodčí: Bubeníček, Petruška. Sedmimetrové hody: 2/1 – 3/2. Vyloučení: 4:5. ČK: Mlotek (K). Stav série: 0:1.

Talent tým Plzeňského kraje – HC Dukla Praha 31:23 (16:11)

Nejvíce branek: Režnický 8, Škvařil 7, Tonar 6/4 – Blecha 5, Klíma 4, Křístek 4. Rozhodčí: Horáček, Novotný. Sedmimetrové hody: 8/6 – 3/1. Vyloučení: 8:3. ČK: Klíma (D). Stav série: 1:0.