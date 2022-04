Hrával jste i za Duklu Praha, jaké byly zápasy proti ní?

Hrát proti Dukle je pro mě speciální. Dukla je pojem. Je to podle mě nejlepší tým v České republice. Pro mě osobně byla čest si tam zahrát. My si na Duklu věřili, vždycky si věříme. Je to boj, byly to vyrovnané zápasy, ale bohužel jsme vypadli.