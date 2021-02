Málo vídanou zápletku měl duel extraligy házenkářů Lovosic v Hranicích.

házená, Lovosice a Frýdek Místek | Foto: Deník / Karel Pech

Domácí nastoupili do soutěžního utkání po více než měsíci a jako by se pomalu rozjížděli. Po nepovedeném prvním poločase prohrávali 10:17 a vypadalo to, že je rozhodnuto. Poté však nastoupil na palubovku jiný Cement a stejným poměrem ovládl druhou půli. Krásná bitva tak skončila remízou 27:27.