Ve vodě prokázal vynikající formu Petr Skořepa pronásledovaných duem Petr Soukup - Petr Veselý. Díky rychlému prvnímu depu se do průběžného vedení dostal Soukup, kterého však po několika kilometrech sjel Veselý. Tito dva společně také dojeli cyklistickou část. Ve druhém depu byl naopak rychlejší Veselý, který se díky tomu dostal do čela závodu. Dosud osminásobný vítěz Soukup však v běžecké části potvrdil své kvality a do cíle doběhl s téměř minutovým náskokem před Veselým a bral tak v Hostěnicích už devátý triumf. Po vynikajícím kole a běhu si pro bronz zaslouženě doběhl Petr Cmunt. Na vítěze z let 2016 až 2018 Rudolfa Cogana zbyla pouze brambora.

V kategorii žen se nejlépe s tratí popasovala Štěpánka Bisová (celkově 18.), která na domácí Kateřinu Ježkovou získala necelých 32 vteřin. Bronzovou příčku si zajistila výborným plaváním a cyklistikou libochovická Eliška Krobová.

Pořadatelé také ocenili nejrychlejší štafety. Mezi muži zvítězil tým Nejostřejší tužky v penále ve složení Kirschner, Fronk, Vokálek. V ryze dámském složení si pro první místo doběhla štafeta Na Paničky (Šebestová, Nedorostová, Hnátková) a ve smíšených štafetách dominoval rodinný tým Klugouši (Klugová, P. Klug, A. Klug).

Pro tento významný ročník si pořadatelé připravili překvapení v podobě představení všech historických vítězů tohoto závodu a účastníků 0. ročníku. Mimo jiné i toto ocenil vítězný Soukup a jeho slova to potvrzují. "Jako každý rok to bylo super kluci a všechna čest. Opět jste závod posunuli o další level. Bohužel jsem musel zbaběle utéci a nezúčastnil jsem se afterparty, která byla určitě monstrózní, ale slibuji, že při svém 10. vítězství budu akci ukončovat," řekl. "Za tato slova jsme samozřejmě velice rádi a už teď se těšíme na další ročník. Pro pořadatele je však nejlepší zprávou, že závod proběhl hladce a bez zranění. Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se na organizaci závodu podíleli. Dnes už je to téměř padesátka dobrovolníků, bez kterých bychom takto velký závod nemohli uspořádat," pochvaloval si po slavnostním vyhlášení hlavní pořadatel David Šálek.

Dalším závodem seriálu Solap KRÁL STŘEDOHOŘÍ je již tuto sobotu Házmburský triatlon se startem v 15:00 v obci Klapý u Libochovic.

AUTOR: JAN ŘEBÍČEK