Hokejbal je jeden z nejpříbuznějších sportů lednímu hokeji. V zahraničí je znám také jako street hockey, street ball hockey či hockeyball. Hlavním rozdílem mezi ledním hokejem a hokejbalem je, že hráči po hřišti nejezdí na bruslích, nýbrž se pohybují po hřišti během ve sportovní obuvi. Svou popularitu si stále ještě získává.

„Je to amatérský sport, který je velice málo propagovaný,“ říká hned v úvodu předseda oddílu a zároveň aktivní hráč klubu Jaroslav Ježek. „Je potřeba hokejbal více zviditelnit, třeba na sociálních sítích ve světě facebooku, instagramu nebo twitteru, tak aby se tento sport dostal více do širšího povědomí lidí,“ dodává muž, jenž vnímá spolupráci s litoměřickým Slavojem jako oboustranně výhodnou.

I on se dostal k tomuto sportu až v dospělosti. „Do deseti let jsem vesloval (rodiče se v mládí aktivně věnovali veslování a matka Blanka Ježková s ním slavila mezinárodní úspěchy – pozn. autora), potom jsem hrál fotbal a florbal. Během něj jsem náhodou potkal kamaráda, který už hokejbal hrál a nakonec mě k němu přivedl také. Párkrát jsem byl na tréninku a přišlo mi to zajímavé,“ zavzpomíná.

Litoměřický celek má svůj domácí stánek v Killers aréně, kterou dal dohromady bývalý hráč, vedoucí mužstva i trenér Jiří Skřivánek. Dokázal zařídit hřiště, mantinely, povrch, bohužel před půl rokem v klubu skončil.

Hokejbalisté trénují dvakrát týdně, v soutěži se prezentují trochu tvrdším stylem hry, tak, jako praví zabijáci. Sezóna jim předčasně skončila, ale v klubu jsou s ní spokojení. „Zvládli jsme porazit i silné soupeře, a nebýt koronavirové pandemie, věřím, že bychom se dostali do play- off,“ hodnotí hrající předseda.

„Do následujícího ročníku chceme jít se stejnými ambicemi. Máme nejproduktivnějšího hráče soutěže Michala Smolíka, a ten dává někdy góly z neuvěřitelných pozic“, culí se.

Jak už bylo řečeno, nejen Killers, ale i samotnému hokejbalu by jistě prospěla větší propagace. Třeba jako před dvěma lety, kdy Litoměřice a Lovosice hostily mistrovství světa. „Překvapilo mě, že to přitáhlo spoustu diváků, což bylo pro náš sport jedině dobře. Na chvíli to hokejbal zviditelnilo,“ uzavírá Ježek o sportu, který si zaslouží pozornost.

Jakub Vítek