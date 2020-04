Jejich život stále visí na vlásku. Hokejoví Piráti z Chomutova dělají všechno možné, aby se zachránili. Přes palubu už hodili hráče starší 22 let, jenže to stále nestačí. Pirátská bárka se dál potápí ke dnu. A čas na záchranu se proklatě krátí.

Před rokem ještě extraligový klub tíží milionové dluhy z minulosti, které se současnému vedení nedaří umořit. Pirátům tak hrozí bankrot. „Piráti Chomutov jako akciová společnost jsouv insolvenčním řízení. Hledáme cestu, aby tady hokej mohl pokračovat včetně A-týmu. V nejčernější variantě by zůstala jen mládež,“ přiznal Deníku předseda a statutární ředitel klubu Adam Zwettler.

Dlouholetý fanoušek Pirátů se stal novým šéfem. Zastupuje jednoho ze sedmi majitelů, kteří Chomutov po loňském pádu z extraligy převzali od Veverkových. Podle informací Deníku však všech „sedm statečných“ teď už nedrží pohromadě.

Insolvenční řízení běží od ledna letošního roku, kdy ho na klub podaly společnosti ALL SPORTS a SPORTTIME. V Chomutově tíživou finanční situaci usilovně řeší. „Jednáme s městem a partnery, chceme mít představu, jaký bude rozpočet na příští sezonu, abychom věděli, na co budeme mít a mohli nastavit nějaké varianty. Současná situace s pandemií tomu nepřispívá, ale hledáme řešení, aby se to dalo zvládnout,“ řekl Zwettler.

Prvoligová licence je vedená za zapsaný spolek. Přihlášku do druhé nejvyšší soutěže musí klub podat do 22. května. Zatím není jasné, jestli tak učiní. „Je to naše interní rozhodnutí,“ odvětil Zwettler. Chomutov musí pro účast v soutěži splnit licenční podmínky, což znamená uhrazení veškerých dluhů vůči hokejovým subjektům. „Pokud seženeme peníze, vyřešil by to nejspíš splátkový kalendář, ale jinak nastavený, než tomu bylo v minulosti,“ plánuje šéf klubu.

O prodeji prvoligové licence nechce Zwettler ani slyšet. „Mládež ohrožená není, ale my chceme zachránit A-tým a prodej licence není řešením.“ V Chomutově věří, že se jim podaří Chance ligu zachránit, stejně jako v sousedním Ústí, kde mají podobné problémy. „Doufám, že budeme dál hrát první ligy. I když bychom nejspíš bojovali o záchranu.“