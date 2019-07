V červnové nominace jsou i hokejbaloví mistři republiky z Ústí nebo fotbaloví přeborníci. Hlasovat a spolurozhodnout tak o tom, kdo se stane sportovcem června, můžete přímo v tomto článku až do neděle 7. července do pravého poledne.

Vítěz vzejde z hlasů čtenářů, sportovních redaktorů Deníku, okresních zástupců ČUS, sportovní komise Ústeckého kraje a ředitele Českého rozhlasu Sever. S projektem „sportovec měsíce“ letos přišla krajská organizace České unie sportu. Cílem je větší provázanost sportu a jednotlivých měst v Ústeckém kraji.

Nominovaní za červen:

Kateřina Zárubová (kanoistika, TJ Kajak Děčín)

Velká naděje děčínské kanoistky si v červnu zajistila společně s oddílovou kolegyní Adélou Házovou účast na červencovém ME juniorů v Račicích. Při Evropských hrách v Minsku vybojovala dvakrát semifinále. Se čtyřkajakem vybojovala 11. místo, na deblkajaku pak patnáctou příčku.

Fotbalistky Souše a Ervěnic:

Příprava před sezonou neproběhla podle plánu, odešly opory, ale fotbalistky společného týmu to nepoložilo. Naopak! V ženské divizi A jasně kralovaly. Bilance? 48 bodů za 16 vítězství a 2 porážky – skóre 75:18. Vybojovaly si právo postupu do vyšší soutěže, které ale nevyužijí.

TJ Sokol Pokratice-Litoměřice (fotbal)

Fotbalisté Pokratic museli po sloučení s FK Litoměřicko před lety začít od píky. Pokud chtěli zachovat svůj klub, museli projít do krajských soutěží znovu od IV. třídy. V červnu dotáhli letošní jízdu okresním přeborem, stali se šampiony Litoměřicka a postoupili zpět do krajské soutěže, v příští sezóně si zahrají I. B třídu.

Adéla Citová (sportovní aerobik, Fitness klub Louny)

Reprezentantka lounského Juniorského fitness klubu Jitky Hofmannové vybojovala v Polsku titul evropské šampionky, který jí ve sbírce chyběl. Opět si dokázala podmanit diváky, předvedla parádní sestavu. Navíc přidala zlato se svou oddílovou kolegyní Karolínou Jánskou v duích.

Vladimír Veverka (šachy, Šachový klub Most)

Desetiletý mostecký šachista vyrazil všem dech na červnovém vyhlášeném turnaji Teplice Open 2019. Stal se tam totiž přeborníkem kraje do osmnácti let, kdy hned v první partii vyhrál nad zkušenějším a v žebříčku výše umístěným protivníkem. Pořadatelé Veverku jmenovali skokanem turnaje.

TJ Oldřichov (fotbal)

V Oldřichově se už krajský přebor hrál, poslední dekáda ale byla hubená, mužstvo spadlo až do I. B třídy. Pod trenérem Borou Matoušem se v posledních letech zformoval silný kádr, který tři sezony usiloval o návrat do nejvyšší krajské soutěže. Tentokrát se plán povedl, Hrubý, Sedláček, Zícha a další mohli slavit vysněný postup.

Junioři Elba DDM Ústí nad Labem (hokejbal)

Juniorští hokejbalisté ústecké Elby dotáhli v červnu spanilou jízdu extraligovým play-off. V něm ani jednou neprohráli, ve finále zdolali Plzeň 3:0 na zápasy a stali se mistry republiky pro ročník 2018/2019.