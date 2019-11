Regionální Deník přináší další díl projektu krajské organizace České unie sportu v Ústeckém kraji. Ve spolupráci s Deníkem každý měsíc vyhlašuje nejlepší sportovkyni či sportovce Ústeckého kraje. Cílem je prohloubit provázanost sportu a jednotlivých měst.

Nyní přinášíme nominaci ze sedmi okresů kraje za měsíc říjen. Hlasovat mohou i čtenáři - pouze prostřednictvím webu, a to nejpozději do čtvrtka 7. listopadu do pravého poledne.

Kromě čtenářských hlasů rozhodnou o vítězi sportovní redaktoři Deníku, zástupci okresních sdružení České unie sportu, která anketu pořádá, dále předseda a místopředseda Sportovní komise a starostové a primátoři měst.

Nominovaní za říjen:

Zdeněk Petráš (hokej, HC Děčín)

Druholigový hokejový útočník Zdeněk Petráš zatím prožívá snovou sezonu. Je bodovým lídrem HC Děčín zapsal ve 13 zápasech 26 bodů (12+14). V říjnu nasbíral během osmi zápasů 12 bodů (5+7) a i díky jemu drží děčínští Medvědi pozici v první trojce.

SK Kosagym Kadaň (kickbox)

V Jihlavě se konalo mistrovství republiky v polokontaktních disciplínách kickboxu. Startovali zde i kickboxeři Kadaně, kteří zde získali dvanáct medailí a pět titulů.

Daniel Voženílek (hokej, Stadion Litoměřice)

Třiadvacetiletý litoměřický útočník Daniel Voženílek spolu s prostějovskými esy Žálčíkem a Račukem vévodí kanadskému bodování I. hokejové ligy. V 19 zápasech posbíral 24 kanadských bodů (8+16), šestnáct z nich pak v říjnu. Během tohoto měsíce nebodoval pouze ve dvou zápasech (2:4 Vsetín a 2:1 Havířov).

Adéla Citová (sportovní aerobik, Juniorský fitness klub Jitky Hofmannové)

Adéla Citová obhájila titul domácí šampionky i mistryně světa. Na světovém šampionátu navíc získala stříbro ve dvojici s Karolínou Jánskou, oddílovou kolegyní.

Alena Vrátná (triatlon, Krušnoman Triatlon Team Litvínov)

Vytrvalkyně Alena Vrátná jako jediná Češka dokázala zdolat Ultramana. Tedy závod, při kterém v jednom víkendu musela dostat do těla celkem 515 kilometrů. Třiapadesátiletá členka litvínovského triatlonového klubu Krušnoman dokončila v Račicích náročný závod Ultra Czech 515

Michal Hůla (futsal, Svarog FC Teplice)

Brankář Teplic Michal Hůla ve své reprezentační premiéře zazářil. Na kvalifikačním turnaji o postup na MS musel do branky při utkání s Portugalskem. Předvedl famózní výkon, po zápase ho chválil i nejlepší futsalista planety, Portugalec Ricardinho, jehož Hůla několikrát vychytal.

Pavel Houška (basketbal, Sluneta Ústí nad Labem)

Ve 35 letech táhne Pavel Houška basketbalovou Slunetu. Zejména díky bývalému reprezentantovi a ústeckému odchovanci vyhráli ústečtí basketbalisté na úvod sezony pět zápasů v řadě. Ačkoliv jsou nyní mírně v krizi (3 porážky v řadě), Houška tráví v lize na palubovce v průměru 33 minut za zápas. Jen jednou (Pardubice, 8) se nedostal na dvouciferný počet bodů, s Olomouckem mu těsně unikl triple-double (24 bodů, 10 doskoků, 8 asistencí). Jeho průměry činí 16,8 bodu, 7 doskoků a 3,5 asistence na zápas.