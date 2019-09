Šampionát vstoupil v belgickém Zolderu do poslední třetiny. V úvodní jízdě víkendu si Lacko dojel pro třetí místo. Ve druhém dramatickém závodě, který musel být hned dvakrát přerušen, skončil pátý.

V neděli, při třetím závodě, nastal historický moment. Lacko dojel na druhé pozici a získal tak pro tým Buggyra Racing již 1000. pohár od roku 1993, kdy začínal závodit Martin Koloc. „Druhé místo je super. Navíc je skvělé být u takového jubilea, takže panuje dvojnásobná radost,“ uvedl po závodě spokojený Adam Lacko.

„Je to naprosto skvělý milník a motivace do další práce. Je to trochu i osud, že to vyšlo zrovna na sezonu, kde slavíme výročí 50 let značky Buggyra. Rád bych se teď dožil i té dvoutisícovky a pak s klidem předal žezlo dál,“ řekl k historickému momentu zakladatel týmu a držitel prvního poháru Martin Koloc.

Čtvrtou jízdu víkendu ale Lacko nedokončil kvůli prasklému brzdovému kotouči. Potvrdil ose tak, že je belgický okruh prokletý. Od roku 2015 zde pětkrát v řadě nedokončil všechny čtyři závody. „Je to obrovská škoda. To, co jsem na Albaceteho najel ve třetím závodě, jsem v tom čtvrtém ztratil. Nedá se nic dělat, to je motorsport. Teď se musíme nachystat na Le Mans a bojovat, co to půjde, protože v Jaramě, na domácím okruhu Antonia, už to bude hodně těžké,“ řekl zklamaný Lacko, který i nadále zůstává na třetí pozici průběžného hodnocení šampionátu. Na druhého Španěla Antonia Albaceteho ztrácí dva závody před koncem osm bodů. Obhájce titulu Jochen Hahn z Německa má téměř nedostižitelný náskok 78 bodů.