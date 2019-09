„Jsme stoprocentně spokojení. První dva ročníky jsme tady vyhráli a teď jsme chtěli znovu. To se povedlo,“ jásal Jiří Motl. Střelec zápasu nasázel 11 gólů a má tak nakročeno k tomu, aby se už poněkolikáté stal nejlepším kanonýrem soutěže.

Severočeši předvedli rozpačitý úvod a prohrávali o čtyři góly. Manko ale dokázali rychle smazat a v poločasu vedli 18:16. Ve druhé půli náskok ještě navýšili.

„Měli jsme trochu obavy, jak ten první zápas bude vypadat, protože v přípravě se nám nedařilo podle představ. Sice nám soupeř utekl na čtyři branky, ale když jsme se dotáhli, tak jsme postupně navyšovali náskok a dotáhli to do vítězného konce. Dostali jsme se do laufu a snažili se nepolevit,“ popsal cestu k vítězství Motl. „Pomohla nám výměna brankářů. Dan Rangl v jednu chvíli zavřel branku a my jsme se mohli soustředit na střílení branek. Pokud takhle zachytá gólman, tak bychom to utkání neměli ztratit.“

Naopak hosty mrzelo, že nadějného začátku nevytěžili alespoň bod. „Úvod zápasu se nám vydařil, jak střelecky, tak herně. Ale pak jsme začali dělat technické chyby a to nás stalo dva body. Lovosice byly lepší ve hře jeden na jednoho, a proto vyhrály,“ konstatoval pětigólový Dominik Tkadleček.

I přes porážku si Kopřivničtí speciální zápas na hokejovém stadionu užili. „Atmosféra byla skvělá, přišlo hodně lidí. Jsme rádi, že jsme si mohli takové utkání zahrát,“ svěřil se Tkadleček.

„Je to paráda. Není to svátek jen pro náš klub, ale líbí se to i soupeři. Během sezony moc takových akcí u nás není. Je to škoda, že to nedělá víc týmů,“ připojil Motl.

Lovosice – Kopřivnice 37:33 (18:16)

Nejvíce branek: Motl 11, Malý 7, Trkovský 6 – Hanus 7, Donoso Andalaft 6, Střelec 6. Rozhodčí: Hanák, Pavlíček. Sedmimetrové hody: 1/0 – 5/4. Vyloučení: 5:0. Diváci: 2432.