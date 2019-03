Má jít o nemilosrdné vraždění neviňátek. Vítěz základní části a stuhami ověnčený bývalý házenkářský šampion z Plzně se ve čtvrtfinále play off extraligy poměří s Lovosicemi, které se do 1. kola play off dostaly až za minutu dvanáct. Rozhodlo poslední kolo základní části. Lovci se však s rolí obětních beránků jen tak smířit nehodlají.

„Pokusíme se hráče co nejlépe mentálně a takticky na zápas připravit. Čeká nás kvalitní soupeř, který má určitě širší lavičku než my. Ale je to play off a favorit série je jasný,“ potvrdil Pavel Farář, současný trenér HK FCC Město Lovosice.

Za posledních 14 let severočeští Lovci, jak se hráčům z Lovosic přezdívá, pouze dvakrát nebojovali o medaile. Kromě jednoho pátého a jednoho šestého místa neskončili od sezony 2005/06 hůře než čtvrtí.

Tentokrát je však čeká těžká dřina. Plzeň má dlouhodobě lepší bilanci, doma ve vzájemném utkání základní části vyhrála 32:28 a navíc hraje první dva duely v neděli v 10.30 a v pondělí od 20.15 před domácím publikem. A pro připomenutí: Lovosice za celou sezonu venku ani jednou nevyhrály…



„Věříme, že v play off se může všechno otočit, začíná nová soutěž. Pokud chceme uspět, musíme konečně zabrat i venku,“ říká největší hvězda lovosické party křídelník Jiří Motl. I zkušený reprezentant však ví, kdo je kdo. „Ano, Plzeň je v sérii favoritem. My můžeme hrát s čistou hlavou, protože nemáme co ztratit. Plzni nic zadarmo nedáme,“ slíbil.



Série se hraje na tři výhry. Na sever Čech se po úvodních dvou zápasech přesune v sobotu 30. března.