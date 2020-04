Velice dobře sezonu rozehrály házenkářky z Mostu, které vyhrály českou ligy. Černí andělé, jak se družstvu přezdívá, mělo nakročeno k velkému triplu. Bylo totiž i ve hře i v mezinárodní interlize a v Českém poháru!

Korona krize však plány zhatila, jak to s děním klubu ze severu Čech zamávalo? „U nás v klubu k sobě máme velmi blízko, máme mezi sebou nadstandardní vztahy a věřím, že jako klub, stejně tak hráčky i my všichni společně nakonec všechno úspěšně přečkáme,“ řekl manažerem DHK Baník Most Rudolf Jung.

Podle něj klub žádným způsobem nebude krátit hráčkám finance, které dostávají. „I když jsou soutěže přerušené, hráčkám dál běží standardní smlouvy. V našich podmínkách na rozdíl od jiných sportů se nejedná o nijak závratné sumy, bavíme se o částkách mezi 10 a 30 tisíci korun, což je pro hráčky ve většině případů spíše přilepšení než prostředky, na nichž by byly existenčně závislé,“ uvedl pro oficiální klubový web manažer.

„My na rozdíl od jiných sportovních týmů, které uzavírají smlouvy na sezonu, preferujeme dlouhodobé kontrakty, takže hráčky u nás mají v průměru tříleté smlouvy,“ dodal Jung.

LOVOSIČTÍ LOVCI ČEKAJÍ

Jiná je situace u mužů. Nejvyšší soutěž má závěrečné 22. kolo základní části odloženo, stejně jako finálové utkání Českého poháru.

„O dalších možnostech realizace zbývajících utkáních budeme jednat na společné schůzce zástupců oddílů extraligy 18. března,“ řekl předseda sportovní komise svazu Petr Novák.

A názor z Lovosic? „Finální rozhodnutí je na soutěžním úseku svazu. Tato problematika se měla projednávat v půlce března na schůzce extraligových klubů, ale s ohledem na nařízení vlády jsme se sejít už nestihli. Nicméně oddálením rozhodnutí resp. neukončením soutěží jsme si ještě nechali vrátka pro více možností,“ vysvětlil ředitel lovosického klubu Vojtěch Srba.

V hale Chemik se netrénuje. „Kluci mají individuální plány,“ dodal z lovosického klubu Jan Heřmanovský.