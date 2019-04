Do bojů o medaile se pokusí proklouznout házenkáři z Gymnázia V. Hlavatéhoz Loun. „Těšíme se, ještě jsme nezažili takový turnaj. Cítíme zodpovědnost i za školu. Máme dobrou náladu a doufáme, že to dobře dopadne. Můžeme jenom překvapit,“ říká opora Pavel Vích.

Lounští mají tým složený z hráčů, kteří se věnují házené závodně. „Sešlo se nám to a základní sestavu máme jen z házenkářů, proto jsme se dostali tak daleko,“ uvědomuje si devatenáctiletý Vích, který hraje prvním rokem za muže druholigových Loun. „Je nás v týmu pět, kteří mají zkušenost s mužskou házenou. Toho bychom mohli využít,“ uvažuje. „Navíc jsme sehraní. Známe se odmalička. V mládežnických kategoriích jsme toho spolu odehráli hodně,“ vypichuje další zbraň.

Největší hvězdou týmu je talentovaný Jaroslav Trkovský, který už v šestnácti letech začal hrát extraligu za muže Lovosic. I Vích to dřív zkoušel v Lovosicích. Dnes se tak podívá do známé haly.

„S házenou jsem začal ve dvanácti letech, dřív jsem hrál baseball. Vypracoval jsem se až do Lovosic, kde jsem prošel mládežnickou kategorií. V mladším dorostu mě trénoval Milan Berka. Koukali jsme se na tréninky extraligového týmu. Dalo mi to hodně zkušeností,“ líčí Vích.

Lovce ale nakonec opustil. Přednost dostalo studium. „Uvědomil jsem si, že nepatřím mezi top hvězdy, abych se mohl v budoucnu házenou živit, a tak jsem vzal za prioritu školu a kvůli maturitě jsem šel zpátky do Loun. Teď je důležitější škola, než trávit každý den v hale,“ má jasno.

V budoucnu chce u házené zůstat. „Uvidím, co bude po vysoké škole. Chystám se jít na fyzioterapii. Ještě nevím, jestli se dostanu na tělovýchovu a sport. Chtěl bych se věnovat trenérství, to by mě nejvíc bavilo. V Lounech jsem už začal trénovat mládež. Házená mě baví a snažím se jí pořád věnovat.“

DNES – SOUBOJE VE SKUPINÁCH:

12:30 SŠIEŘ, Rožnov pod Radhoštěm – Biskupské Gymnázium, Žďár nad Sázavou

13:25 OA nám. T. G. Masaryka, Plzeň – VOŠZ a SZŠ Praha

14:20 Biskupské Gymnázium, Žďár n. S. – Gymnázium V. Hlavatého, Louny

15:15 VOŠZ a SZŠ Praha – Gymnázium a SOŠPg, Liberec

16:10 Gymnázium V. Hlavatého, Louny – SŠIEŘ, Rožnov pod Radhoštěm

17:05 Gymnázium a SOŠPg, Liberec – OA nám. T. G. Masaryka, Plzeň

ZÍTRA – SOUBOJE O UMÍSTĚNÍ:

8:30 1. semifinále

9:25 2. semifinále

10:20 o 5. místo

11:15 o 3. místo

12:10 finále