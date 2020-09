„Nakažená je většina týmu, ale jmenovat nebudu. Všichni musí být v karanténě,“ řekl ředitel klubu Vojtěch Srba.

„Povinné testy v házené nejsou, ale když někomu v týdnu před sezonou nebylo dobře, nechali jsme ho otestovat. Všichni byli negativní. Když teď po prvním utkání měl jeden hráč příznaky, šel na testy, ale výsledek, který byl pozitivní, byl až za 30 hodin. Okamžitě jsme všechny hráče separovali a poté je nechali otestovat,“ popsal hektické dny.

Srba prý předpokládal, že se Covid-19 v mužstvu objeví. „Počítali jsme s tím, že se tomu nevyhneme. Jen to přišlo rychleji, než jsme čekali. Není to moc velké překvapení. Jsme kolektivní sport a když se parta lidí schází sedmkrát, osmkrát v týdnu, tak je logické, že se to musí roznést. Obávám se, že si tím budeme muset projít každý,“ tuší. „Je to nepříjemné, když hráč vypadne na 14 dní z tréninkového procesu. Ale je lepší, že si tím teď projdeme a budeme to mít za sebou.“