/ROZHOVOR/ Brankář házenkářů Lovosic Jiří Günl v minulé sezoně pomohl Lovcům k bronzu, v té právě probíhající opět naskakuje do hry a pošilhává po další medaili. „Snad konečně zvládneme Plzeň nebo Karvinou třikrát porazit," přeje si 24letý sympaťák.

Atmosféra na házené v Lovosicích | Video: Deník/František Bílek

Naposledy jste hráli doma se Strakonicemi, které jsou u dna tabulky, a i přes výhru 38:29 jste spokojeni nebyli. Proč?

My jsme chtěli na soupeře hned na začátku vletět a udělat si náskok, abychom pak mohli pokračovat v klidném tempu. Bylo v plánu vyzkoušet si nové věci z tréninku. Jenže jsme si to sami zdramatizovali. To utkání nepatřilo z naší strany k těm lepším.

Zdá se mi, že se vám to v duelech se slabšími stává poměrně často.

Je to tak. Tyhle zápasy jsou vždy těžké z pohledu hlavy. Musíme se na to zaměřit a takové duely zvládat suverénně.

S těmi nejsilnějšími pak jedete na bomby, zápasy mají od vás výtečnou kvalitu. Jenže tohle asi nebude jen problém favoritů v házené, ale všeobecný jev ve sportu, že?

Každopádně je to o nastavení, o hlavě. Možná nad tím přemýšlíte. Říkáte si, že to bude pohodový zápas. A když to hned nejde, začnete zmatkovat. To se asi projevilo. My se teď musíme pořádně nachystat na rozhodující fázi sezony. Na konci března to začne, tam už budou všechny zápasy těžké.

Jakou zatím máte sezonu v porovnání s tou minulou?

Kádr se nám malinko změnil. Doplnili nás mladí kluci. I brankáři. Ukazují, že na to mají. Těší mě, že je vidět práce mládeže, že to funguje.

Loni jste si sáhli vysoko. Kam míříte v tomto extraligovém ročníku?

Máme vždy nejvyšší cíle. I v této sezoně jsme už ukázali, že dokážeme doma porazit Plzeň. Víme, že dokážeme porazit i Karvinou, hrát s ní a Plzní vyrovnané zápasy. Ale bohužel jsme zatím tyto silné soupeře nedokázali porazit třikrát. Snad se nám to konečně povede.

Který z těch dvou soupeřů je větší favorit na titul?

Nedá se to takhle říct. První sedmička je strašně našlapaná. Je to vidět na výsledkách. Každý může porazit každého. Jsem rád, že teď máme šňůru a držíme se v top trojce.

Fanoušci vaše výkony kvitují. I na neatraktivní zápas se Strakonicemi jich v hledišti bylo dost.

To se odráží od výsledků. Bez nich by to nebylo. Jsme rádi, že se můžeme pyšnit jednou z největších fanouškovských základen. Snad bude v play off vyprodáno.

Znáte fanoušky osobně? Myslím i ty, kteří nepatří mezi vaše rodinné příslušníky.

Ano, známe se. Lovosice jsou malé městečko. Jdete po ulici, na každém rohu vás někdo zastaví a chce se bavit o házené.

Chtějí po vás i podpisy?

To k tomu patří. Těší mě, když jdou za námi děti a chtějí podpis. A skvělé je i to, že se zajímají.

A co pěkné fanynky?

Těch k nám na házenou chodí plno. Ale mám tu přítelkyni, tak jsem rád hlavně za ní. (úsměv)