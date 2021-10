V dorostenecké lize jste kdysi byl nejlepším střelcem, vybavíte si ještě tuto dobu?

Rád na to vzpomínám. Nějaké dvě sezony se mi opravdu dařilo.

Dříve jste hrál na pozici spojky, dnes jste pivotem, jak se to stane?

Já jsem se zranil. Urval jsem si křížový vaz v koleni. Pozice pivota je na ta kolena lehčí. Ještě jsem nabral nějakou svalovou hmotu. Trenéři mi řekli, že bych mohl být na pozici pivota dobrý.

Jste hecíř týmu?

Už když mě Honza Landa trénoval, tak mi říkal, že nějakého hecíře tým potřebuje. Mě to problém nedělá, zařvat na kluky, aby v obraně mlátili a v útoku lítali. Kenny (Jan Landa) mě to naučil. Čím je lepší nálada a podpora v týmu, tím je lepší výkon.

V dorostu působíte jako silově-kondiční kouč – co tato pozice obnáší?

Kluci chodí do škol, tak hlavně vstávání (smích). Je to dvakrát týdně silová příprava. A v kondici hodně jedeme rychlost. Já jsem neměl svého kondičáka rád, protože jsem věděl, že to bude náročné. Ti kluci ale vědí, že to prostě potřebují. A makají!

Máte zálibu ve fitnessu?

Určitě mám, vlastně potom zranění jsem nic jiného dělat nemohl. Od té doby mě to baví.

Jste hlavní trenér mládeže?

Já dělám jen toho kondičáka. Občas, když nemůžou trenéři, tak zaskočím, sem tam mě poprosí, abych to pohlídal.

A časem byste nechtěl trénovat?

V současné době se chci soustředit na házenkářskou kariéru, ale nevylučuji, že bych se jednou mohl stát i trenérem.

Je nějaký hráč v extralize, se kterým byste si chtěl zahrát?

Už jsem si zahrál. S Jirkou Motlem nebo s Boučkem. Zahrál jsem si jednu sezonu s Honzou Landou. V extralize je hodně dobrých hráčů, ale já jsem si svůj sen splnil.

Proč by se děti měly rozhodnout hrát házenou?

V házené jsou nejlepší party. Je hrozně rychlá, padá v ní hodně gólů. Házenkáři jsou kluci, kteří tě ve všem povzbudí.

Charakterizujte házenou jednou větou?

Americký fotbal bez chráničů.

Vítáte, že na Vaše zápasy mohou chodit znovu fanoušci?

Jsme za ně hrozně rádi, ženou nás dopředu.

Jaký je váš nový spoluhráč Sergey Petrychenko?

Super kluk do party. Pochází z Ukrajiny, ale tři roky hrál na Slovensku. Takže se s námi domluví a má svojí kvalitu.

Co zázemí v Lovosicích, je dostačující?

Nemůžeme si stěžovat. Máme halu, posilovnu i regeneraci.

Kdo bude podle Vás vítězem extraligy, budou to právě Lovosice?

To nevím, ale uděláme všechno proto, abychom byli mistři my.

AUTOR: JAKUB VÍTEK