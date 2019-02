Ostrava – Na prvním Českém poháru letošního roku v Ostravě, kde byla konkurence jako vždy silná, závodníci Sport Judo Litoměřice uspěli. A to přitom kromě české špičky startovaly na turnaji ještě kluby z Polska, Slovenska a Rakouska.

MEDAILISTKY. Denisa Beranová a Petra Hájková na stupních vítězů. | Foto: archiv SJ

První den se představili mladší a starší žáci. Vynikajícího výsledku dosáhl prvním rokem mladší žák Lukáš Růža, který nastoupil ve váze do 27 kg. Přestože na tak velkém turnaji ještě nestartoval, premiéra mu vyšla skvěle. Obsadil druhé místo. O medaile bojoval i mladší žák Nikolas Legner ve váhové kategorii do 38 kg.



Duel o bronz prohrál, proto se musel spokojit s bramborovou medailí, ale ani tak nezklamal. Stejného výsledku jako Legner dosáhl i Kryštof Tomko, který nastoupil v kategorii starších žáků ve váze do 46 kg. Na bodovaném sedmém místě skončil mladší žák Ivan Tomko ve váze do 42 kg a devátý byl Jan Vokál do 55 kg.



Druhý den vstoupili do turnaje dorostenci a junioři. Letos už druhé zlato vybojovala dorostenka Petra Hájková ve váze do 70 kg a drží zatím v dorostenkách neporazitelnost. Bylo by dobré, kdyby se jí podobně dařilo i s reprezentací. Stabilní výkony v novém roce podává i Denisa Beranová (váha 52 kg), která skončila na pěkném druhém místě a určitě se s ní v reprezentaci musí počítat.



V dorostencích se nejlépe dařilo Matyášovi Bartoňovi, který startoval v nejlehčí váhové kategorii do 46 kg. Skončil druhý a zapsal si tak první body do ranking listu. Další stříbro pro Sport Judo Litoměřice vybojoval junior Adam Vojta ve váze do 90 kg. Na devátém místě skončil mezi dorostenci Marek Kropáč (do 66 kg).